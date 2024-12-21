Археологи нашли в Китае уникальную статую генерала терракотовой армии

Исследователи, изучающие знаменитую "Терракотовую армию" в Китае, объявили о находке уникальной статуи высокопоставленного офицера в натуральную величину. Статую обнаружили в мавзолее императора Цинь Шихуанди в провинции Шэньси.

Это лишь десятый подобный экземпляр среди тысяч обнаруженных терракотовых фигур. Об этом сообщает Live Science.

"Украшения на доспехах высокопоставленных офицеров демонстрируют их особый статус. Они отражают эстетические вкусы и социальные символы той эпохи", - рассказала Сючжэнь Дженис Ли, археологиня из Оксфордского университета и бывшая старшая сотрудница Музея мавзолея императора Цинь Шихуанди.

Фигуру нашли рядом с остатками двух колесниц, трех глиняных коней и двух дополнительных воинов. Археологи предполагают, что эти находки показывают сложную компанию армии Цинь.

"Расположение офицеров в военном строю отражало структуру командования того времени", — отметила Ли.

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Терракотовую армию случайно открыли в 1974 году во время копания колодца. За почти 50 лет раскопок археологи обнаружили около 2000 изваяний, хотя считается, что на трех участках их может быть до 8000.

Воины имели при себе арбалеты, копья, мечи и другое оружие. Они были созданы для защиты императора Цинь Шихуанди в загробном мире.

Новую находку сделали в яме №2, которую считают местом расположения кавалерии. Руководитель проекта раскопок Чжу Сихун подтвердил, что это первый обнаруженный здесь офицер столь высокого ранга.

Отличительными чертами статуи являются сложные головные уборы, красочные доспехи с замысловатыми лентами и сложенные перед собой руки. Несмотря на значительный прорыв, исследователи все еще пытаются ответить на главный вопрос: кто был главнокомандующим армией Терракота?

"Это остается наиболее интригующей загадкой нашего исследования", - подытожила Ли.

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