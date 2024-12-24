Невероятное открытие в Чехии: археологи нашли древний город возрастом 7000 лет, где добывали золото

В Чехии археологи нашли потерянный город, имеющий 7000 лет истории, но состоящий из нескольких поселений, существовавших в разные этапы развития человечества. Это древнее поселение было обнаружено при строительстве дороги вблизи Праги. В нем нашли многочисленные артефакты, принадлежащие к неолиту, Гальштатской и Латенской культурам, а также средним векам. Ученые уже изучили более 9000 археологических объектов, передает Interesting Engineering.

Строительство дороги близ Праги было прекращено, когда рабочие наткнулись на остатки древнего поселения. Для проведения раскопок и охраны культурного наследия были вызваны археологи из Чешской академии наук. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, жилые сооружения и глубокие ямы, связанные с добычей золота. По словам исследователей, эти находки предоставляют ценные сведения о жизни и деятельности людей в разные этапы истории.

Первоначально археологи нашли восемь длинных колонных сооружений, относящихся ко второй половине VI тысячелетия до н. е. или позднего неолита. Это потерянное поселение, которому 7000 лет, свидетельствует о раннем заселении территории современной Чехии людьми.

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Исследователи также нашли каменные инструменты и артефакты, изготовленные с их помощью, что подтверждает существование в древнем поселении мастерской для обработки полированного камня.

Ученые выяснили, что люди жили в этом поселении также в поздний период Гальштатской культуры и на начальных этапах Латенской культуры, то есть до V века до н. Археологи нашли 10 полуподземных построек, что свидетельствует о традиции частичного погружения жилищ в землю. Кроме того, было обнаружено несколько надземных сооружений.

Археологи обнаружили многочисленные древние артефакты, среди которых была столовая посуда с уникальным декором, а также свидетельство металлообработки. Одной из важных находок стала ручка питьевого сосуда из Адриатики, что указывает на возможную связь этого поселения со средиземноморским регионом. Также были найдены бронзовые украшения, свидетельствующие о наличии высшего класса среди его обитателей.

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Исследователи обнаружили несколько десятков круглых ям, датированных XIII веком. Ученые предполагают, что эти ямы использовались для добычи или разведки золота. Поселение расположено неподалеку от большого чешского золотого рудника XIII-XIV веков.

Поскольку во время раскопок археологи обнаружили артефакты из трех разных эпох, исследования будут продолжены, а строительство дороги временно остановлено.

Напомним, ранее мы рассказывали о сооружении в возрасте 476 тысяч лет, которое переворачивает историю человечества.

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