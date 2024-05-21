Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні: новий рейтинг

У квітні 2024 року українці придбали 2 600 нових легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 7% більше, ніж торік за аналогічний період.

Бензинові авто залишаються найпопулярнішим сегментом ринку, займаючи 46% від загальної кількості нових легковиків, проданих у квітні, пише auto.24tv.ua.

Читайте також: Експерти склали рейтинг найкращих вживаних авто за 10 тис. доларів

Однак, порівняно з квітнем 2023 року, їхня частка ринку трохи зменшилась – на 2%.

Лідером з продажу нових бензинових авто у квітні став кросовер Mazda CX5, якого було продано 220 штук.

До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ також потрапили:

Kia Sportage (185 шт.)

Toyota RAV-4 (174 шт.)

Renault Duster (111 шт.)

Hyundai Tucson (110 шт.)

Suzuki Vitara (106 шт.)

Suzuki SX4 (94 шт.)

Skoda Octavia (94 шт.)

Volkswagen Tiguan (83 шт.)

Kia Cee'd (61 шт.)

Цікаво, що ТОП-3 моделі залишилися незмінними з березня 2024 року.

Mazda CX5 вже другий місяць поспіль очолює рейтинг, а Kia Sportage та Toyota RAV-4 постійно знаходяться на других та третіх місцях відповідно.

Зростання популярності бензинових авто може бути пов'язане з кількома факторами:

Зростання цін на електромобілі та гібридні авто.

Зниження цін на бензин.

Широкий вибір бензинових моделей на ринку.

Бензинові авто все ще залишаються більш доступними та практичними для українських водіїв, адже мережа АЗС значно ширша, ніж мережа зарядних станцій для електромобілів.

Однак, важливо зазначити, що тенденція до зростання популярності електромобілів та гібридних авто ймовірно збережеться.

З часом ці моделі ставатимуть дешевше, а їхня зарядна інфраструктура буде розвиватися, що може призвести до зміни лідерів на ринку нових легковиків.

Нагадаємо, раніше експерти назвали топ-5 кросоверів, які не варто купувати у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!