Названы самые популярные бензиновые авто в Украине: новый рейтинг

В апреле 2024 года украинцы приобрели 2600 новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 7% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Бензиновые авто остаются самым популярным сегментом рынка, занимая 46% от общего количества новых легковых автомобилей, проданных в апреле, пишет auto.24tv.ua.

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Однако по сравнению с апрелем 2023 года их доля рынка несколько уменьшилась – на 2%.

Лидером по продаже новых бензиновых авто в апреле стал кроссовер Mazda CX5, проданный 220 штук.

В ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС также попали:

Kia Sportage (185 шт.)

Toyota RAV-4 (174 шт.)

Renault Duster (111 шт.)

Hyundai Tucson (110 шт.)

Suzuki Vitara (106 шт.)

Suzuki SX4 (94 шт.)

Skoda Octavia (94 шт.)

Volkswagen Tiguan (83 шт.)

Kia Cee'd (61 шт.)

Интересно, что ТОП-3 модели остались прежними с марта 2024 года.

Mazda CX5 уже второй месяц возглавляет рейтинг, а Kia Sportage и Toyota RAV-4 постоянно находятся на вторых и третьих местах соответственно.

Рост популярности бензиновых автомобилей может быть связан с несколькими факторами:

Рост цен на электромобили и гибридные автомобили.

Снижение цен на бензин.

Широкий выбор бензиновых моделей на рынке.

Бензиновые авто все еще остаются доступнее и практичнее для украинских водителей, ведь сеть АЗС значительно шире, чем сеть зарядных станций для электромобилей.

Однако важно отметить, что тенденция к росту популярности электромобилей и гибридных авто вероятно сохранится.

Со временем эти модели станут дешевле, а их зарядная инфраструктура будет развиваться, что может привести к смене лидеров на рынке новых легковых автомобилей.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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