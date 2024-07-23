Названо топ-5 найпопулярніших бензинових авто в Україні

Попри зростаючу популярність електричних транспортних засобів у світі, в Україні все одно домінують автомобілі на бензині.

Згідно з інформацією від асоціації "Укравтопром", за перше півріччя цього року було зареєстровано 14,1 тисячі нових бензинових авто, що на 6% перевищує показники минулого року.

Частка бензинових автомобілів на ринку скоротилася з 49% до 43%. Найбільш продаваною машиною в Україні став кросовер Mazda CX-5 – за перші шість місяців зареєстровано 876 одиниць. У ТОП-5 також увійшли Toyota RAV-4 (862 автомобілі), Kia Sportage (826 автомобілів), Renault Duster (749 автомобілів) та Suzuki SX4 (578 автомобілів).

На вторинному ринку бензинові автомобілі також переважають, складаючи понад 48%. Середній вік таких машин – 10,3 року. Найпопулярнішою моделлю є Volkswagen Golf – за півроку зареєстровано 3646 одиниць. У п’ятірку найбільш популярних вживаних бензинових машин також входять Volkswagen Tiguan (2220 автомобілів), Audi Q5 (2219 автомобілів), Nissan Rogue (2210 автомобілів) та Renault Megane (2032 автомобілі).

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 найвитриваліших машин на ринку України, які проїжджають 700 тис. км і більше.

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