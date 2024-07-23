Назван топ-5 самых популярных бензиновых авто в Украине

Несмотря на растущую популярность электрических транспортных средств в мире, в Украине все равно доминируют автомобили на бензине.

Согласно информации от ассоциации "Укравтопром", за первое полугодие этого года было зарегистрировано 14,1 тысяч новых бензиновых авто, что на 6% превышает показатели прошлого года.

Доля бензиновых автомобилей на рынке сократилась с 49% до 43%. Самой продаваемой машиной в Украине стал кроссовер Mazda CX-5 – за первые шесть месяцев зарегистрировано 876 единиц. В ТОП-5 также вошли Toyota RAV-4 (862 автомобиля), Kia Sportage (826 автомобилей), Renault Duster (749 автомобилей) и Suzuki SX4 (578 автомобилей).

На вторичном рынке бензиновые автомобили также преобладают, составляя более 48%. Средний возраст таких машин – 10,3 года. Самой популярной моделью является Volkswagen Golf – за полгода зарегистрировано 3646 единиц. В пятерку наиболее популярных подержанных бензиновых машин также входят Volkswagen Tiguan (2220 автомобилей), Audi Q5 (2219 автомобилей), Nissan Rogue (2210 автомобилей) и Renault Megane (2032 автомобиля).

Напомним, ранее мы писали о топ-5 самых выносливых машин на рынке Украины, проезжающих 700 тыс. км и более.

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