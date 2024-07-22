Проїжджають 700 тис. км і більше: топ-5 найвитриваліших машин на ринку України

Вживані авто з великим пробігом часто викликають сумніви серед потенційних покупців. Проте існують моделі, які з легкістю подолають сотні тисяч кілометрів, не втрачаючи своєї надійності. Ці автомобілі, як правило, мають нескладну конструкцію, міцні мотори та аналогічні трансмісії й славляться невибагливістю в обслуговуванні. На ринку України можна знайти чимало машин, що пройшли понад 500 тис. км і все ще перебувають у хорошому технічному стані.

За даними з порталу auto.ria.com, серед цих надійних автомобілів можна знайти як елітні, так і доступні моделі. Команда UAportal спільно з Телеграф пропонує розглянути машини, які відомі своєю довговічністю і часто зустрічаються на українських дорогах.

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Toyota Land Cruiser 2002 року

Автомобіль Toyota Land Cruiser 2002 року виготовлення продається в Україні за надзвичайну суму– 36 666 $. Пробіг авто вражає – 503 тис. км. Висока ціна, ймовірно, пов'язана з тим, що транспортний засіб повністю підготовлений для їзди по бездоріжжю. Власник описує його як унікальний екземпляр, який не має простоювати в гаражі.

BMW 5 Series 1993 року

Ще один цікавий варіант з величезним пробігом в Україні — BMW 5 Series 1993 року. Автомобілю вже 31 рік, і одометр показує 620 тис. км. Це не дивно, адже легендарний 2,5-літровий рядний 6-циліндровий двигун (192 к.с.) здатен і на більше. Власниця зазначає, що авто використовується щодня і перебуває у технічно справному стані.

Mercedes-Benz 190 1990 року

Німецький автопром справді заслуговує на звання легендарного. Адже саме на заводах цієї країни виробляються автомобілі, здатні на неймовірно великі пробіги. Наприклад, Mercedes-Benz 190 1990 року випуску з пробігом 999 тисяч кілометрів. 2-літровий двигун Mercedes дійсно може досягати таких високих показників. До речі, власник стверджує, що автомобіль знаходиться в хорошому технічному стані – "сів і поїхав".

Opel Vectra 2006 року

Цей Opel Vectra 2006 року випуску має пробіг 676 тис. км, що є майже рекордом для цього 1,8-літрового двигуна. Власник вказує, що придбав автомобіль новим у салоні в 2006 році.

BMW 5 Series 2013 року

В Україні продають BMW 5 Series 2013 року за 15 700 $. Автомобіль має пробіг у 999 тис. км, що здається неймовірним для десятирічного авто. Однак, скоріше за все, це дійсно так. Адже попередній пробіг, зафіксований на дилерському СТО 5 років тому, становив 393 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, раніше експерти автомобільного ринку розповіли, які авто можна купити в Україні до 4000 доларів.

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