В Україні подвоївся попит на авто зі США: топ-5 найпопулярніших моделей
У першій половині 2024 року в Україні було зареєстровано 21,2 тис. імпортованих вживаних автомобілів зі Сполучених Штатів. Це еквівалентно 19% від загальної кількості транспортних засобів з пробігом, які отримали українську реєстрацію в цей період.
Згідно з даними, наданими асоціацією "Укравтопром", спостерігається зростання інтересу до автомобілів зі США, яке подвоїлося порівняно з минулим роком.
Щодо типів двигунів, то лідируючі позиції утримують бензинові автомобілі (47%), за ними слідують електрокари (34%), а також гібриди та автомобілі з газобалонним обладнанням (по 7%). Дизельні машини становлять решту.
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Які моделі зі США найпопулярніші
П’ятірка лідерів за популярністю серед автомобілів зі Сполучених Штатів:
- Tesla Model 3 – кількість зареєстрованих одиниць: 2330.
- Tesla Model Y – з показником реєстрацій в 1770 авто.
- Ford Escape – завезено 1437 машин.
- Jeep Cherokee – займає четверте місце з результатом у 1346 одиниць.
- Volkswagen Passat – замкнув топ-5 з числом 1271 автомобілів, які отримали українські номери.
В середньому автомобілі зі Сполучених Штатів, які поповнили український автопарк в поточному році, мають вік 6 років.
Нагадаємо, раніше експерти автомобільного ринку розповіли, які авто можна купити в Україні до 4000 доларів.
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