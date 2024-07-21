В Україні подвоївся попит на авто зі США: топ-5 найпопулярніших моделей

У першій половині 2024 року в Україні було зареєстровано 21,2 тис. імпортованих вживаних автомобілів зі Сполучених Штатів. Це еквівалентно 19% від загальної кількості транспортних засобів з пробігом, які отримали українську реєстрацію в цей період.

Згідно з даними, наданими асоціацією "Укравтопром", спостерігається зростання інтересу до автомобілів зі США, яке подвоїлося порівняно з минулим роком.

Щодо типів двигунів, то лідируючі позиції утримують бензинові автомобілі (47%), за ними слідують електрокари (34%), а також гібриди та автомобілі з газобалонним обладнанням (по 7%). Дизельні машини становлять решту.

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Які моделі зі США найпопулярніші

П’ятірка лідерів за популярністю серед автомобілів зі Сполучених Штатів:

Tesla Model 3 – кількість зареєстрованих одиниць: 2330. Tesla Model Y – з показником реєстрацій в 1770 авто. Ford Escape – завезено 1437 машин. Jeep Cherokee – займає четверте місце з результатом у 1346 одиниць. Volkswagen Passat – замкнув топ-5 з числом 1271 автомобілів, які отримали українські номери.

В середньому автомобілі зі Сполучених Штатів, які поповнили український автопарк в поточному році, мають вік 6 років.

Нагадаємо, раніше експерти автомобільного ринку розповіли, які авто можна купити в Україні до 4000 доларів.

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