В Украине удвоился спрос на авто из США: топ-5 самых популярных моделей
В первой половине 2024 года в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. импортированных подержанных автомобилей из Соединенных Штатов. Это эквивалентно 19% от общего количества транспортных средств с пробегом, получивших украинскую регистрацию в этот период.
Согласно данным, предоставленным ассоциацией "Укравтопром", наблюдается рост интереса к автомобилям из США, который удвоился по сравнению с прошлым годом.
Относительно типов двигателей, то лидирующие позиции удерживают бензиновые автомобили (47%), за ними следуют электрокары (34%), а также гибриды и автомобили с газобаллонным оборудованием (по 7%). Дизельные машины составляют оставшуюся часть.
Читайте также: Топ-4 авто с пробегом до $6000 с надежным "автоматом"
Какие модели из США самые популярные
Пятерка лидеров по популярности среди автомобилей из Соединенных Штатов:
- Tesla Model 3 – количество зарегистрированных единиц: 2330.
- Tesla Model Y – с показателем регистраций в 1770 авто.
- Ford Escape – завезено 1437 машин.
- Jeep Cherokee – занимает четвертое место с результатом в 1346 единиц.
- Volkswagen Passat – замкнул топ-5 с числом 1271 автомобилей, получивших украинские номера.
В среднем автомобили из Соединенных Штатов, которые пополнили украинский автопарк в текущем году, имеют возраст 6 лет.
Напомним, ранее эксперты автомобильного рынка рассказали, какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!