В Украине удвоился спрос на авто из США: топ-5 самых популярных моделей

В первой половине 2024 года в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. импортированных подержанных автомобилей из Соединенных Штатов. Это эквивалентно 19% от общего количества транспортных средств с пробегом, получивших украинскую регистрацию в этот период.

Согласно данным, предоставленным ассоциацией "Укравтопром", наблюдается рост интереса к автомобилям из США, который удвоился по сравнению с прошлым годом.

Относительно типов двигателей, то лидирующие позиции удерживают бензиновые автомобили (47%), за ними следуют электрокары (34%), а также гибриды и автомобили с газобаллонным оборудованием (по 7%). Дизельные машины составляют оставшуюся часть.

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Какие модели из США самые популярные

Пятерка лидеров по популярности среди автомобилей из Соединенных Штатов:

Tesla Model 3 – количество зарегистрированных единиц: 2330. Tesla Model Y – с показателем регистраций в 1770 авто. Ford Escape – завезено 1437 машин. Jeep Cherokee – занимает четвертое место с результатом в 1346 единиц. Volkswagen Passat – замкнул топ-5 с числом 1271 автомобилей, получивших украинские номера.

В среднем автомобили из Соединенных Штатов, которые пополнили украинский автопарк в текущем году, имеют возраст 6 лет.

Напомним, ранее эксперты автомобильного рынка рассказали, какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов.

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