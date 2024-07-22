Проезжают 700 тыс. км и более: топ-5 самых выносливых машин на рынке Украины

Подержанные авто с большим пробегом часто вызывают сомнения среди потенциальных покупателей. Однако существуют модели, которые с легкостью преодолеют сотни тысяч километров, не теряя своей надежности. Эти автомобили, как правило, имеют несложную конструкцию, крепкие моторы и аналогичные трансмиссии и славятся неприхотливостью в обслуживании. На рынке Украины можно найти немало машин, прошедших более 500 тыс. км и все еще находящихся в хорошем техническом состоянии.

По данным с портала auto.ria.com, среди этих надежных автомобилей можно найти как элитные, так и доступные модели. Команда UAportal совместно с Телеграф предлагает рассмотреть машины, которые известны своей долговечностью и часто встречаются на украинских дорогах.

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Toyota Land Cruiser 2002 года

Автомобиль Toyota Land Cruiser 2002 года изготовления продается в Украине за чрезвычайную сумму - 36 666 $. Пробег авто впечатляет - 503 тыс. км. Высокая цена, вероятно, связана с тем, что транспортное средство полностью подготовлено для езды по бездорожью. Владелец описывает его как уникальный экземпляр, который не должен простаивать в гараже.

BMW 5 Series 1993 года

Еще один интересный вариант с огромным пробегом в Украине - BMW 5 Series 1993 года. Автомобилю уже 31 год, и одометр показывает 620 тыс. км. Это неудивительно, ведь легендарный 2,5-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель (192 л.с.) способен и на большее. Владелица отмечает, что авто используется ежедневно и находится в технически исправном состоянии.

Mercedes-Benz 190 1990 года

Немецкий автопром действительно заслуживает звания легендарного. Ведь именно на заводах этой страны производятся автомобили, способные на невероятно большие пробеги. Например, Mercedes-Benz 190 1990 года выпуска с пробегом 999 тысяч километров. 2-литровый двигатель Mercedes действительно может достигать таких высоких показателей. Кстати, владелец утверждает, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии - "сел и поехал".

Opel Vectra 2006 года

Этот Opel Vectra 2006 года выпуска имеет пробег 676 тыс. км, что является почти рекордом для этого 1,8-литрового двигателя. Владелец указывает, что приобрел автомобиль новым в салоне в 2006 году.

BMW 5 Series 2013 года

В Украине продают BMW 5 Series 2013 года за 15 700 $. Автомобиль имеет пробег в 999 тыс. км, что кажется невероятным для десятилетнего авто. Однако, скорее всего, это действительно так. Ведь предыдущий пробег, зафиксированный на дилерском СТО 5 лет назад, составлял 393 тысячи километров.

Напомним, ранее эксперты автомобильного рынка рассказали, какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов.

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