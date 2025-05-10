На території Чехії виявили скарб вартістю 340 тисяч доларів: чим унікальний

У Чехії двоє туристів натрапили на заховані скарби, вартість яких перевищує 340 тисяч доларів. Ймовірно, коштовності були сховані під час Другої світової війни людьми, які намагалися втекти від переслідувань. Скарб, що складається із золотих монет, прикрас, табакерок та інших цінних речей знайшли у двох контейнерах, захованих у кам’яному кургані в лісі на пагорбі Звічіна, неподалік польського кордону.

Загальна вага знайденого становить приблизно 6,8 кілограма. У першій частині схову виявили 598 золотих монет, датованих періодом з 1808 по 1915 рік, серед яких були екземпляри Франції, Бельгії, Росії, Османської імперії та Австро-Угорщини. Деякі з монет мали додаткові позначки – так звані контрамарки – які з’явилися вже після Першої світової війни, зокрема у 1921 році на територіях сучасної Сербії та Боснії і Герцеговини. Про це пише Live Science.

Поряд з монетами, на глибині одного метра, туристи виявили ще одну металеву коробку. У ній зберігалися браслети, портсигари, ланцюжки, гребінець, сумка з металевої сітки та пудрениця — всі предмети виготовлені з жовтого металу, ймовірно, із золотого сплаву.

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За словами Войтеха Брадлє, експерта з монет Музею Східної Богемії, знайдені речі пролежали в землі менше ста років, а характер маркувань на деяких предметах свідчить, що скарб могли сховати не одразу після 1915 року, а дещо пізніше — можливо, в часи переслідувань напередодні чи під час Другої світової війни.

Існує припущення, що схованку могли зробити німецькі жителі Чехословаччини, які намагалися вберегти свої цінності під час депортацій у 1945 році. Тоді з країни було вислано понад 3 мільйони німців за звинувачення у співпраці з нацистським режимом. Водночас не виключено, що скарб був схований ще раніше — на початку війни чи під час грошової реформи, коли зберігати золото було безпечніше, ніж валюту.

Музей Східної Богемії продовжує дослідження, намагаючись встановити точне походження предметів і можливих власників, зокрема через пошук додаткових маркувань на знайдених речах і архівні записи.

Нагадаємо, у Перу виявили розкішну гробницю знатної жінки віком 5000 років.

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