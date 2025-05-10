На территории Чехии обнаружили клад стоимостью 340 тысяч долларов: чем уникален

В Чехии двое туристов наткнулись на спрятанные сокровища, стоимость которых превышает 340 тысяч долларов. Вероятно, драгоценности были спрятаны во время Второй мировой войны людьми, пытавшимися уйти от преследований. Сокровище, состоящее из золотых монет, украшений, табакерок и других ценных вещей, нашли в двух контейнерах, спрятанных в каменном кургане в лесу на холме Звичина, неподалеку от польской границы.

Общий вес найденного составляет примерно 6,8 килограмма. В первой части хранилища обнаружили 598 золотых монет, датированных периодом с 1808 по 1915 год, среди которых были экземпляры Франции, Бельгии, России, Османской империи и Австро-Венгрии. Некоторые монеты имели дополнительные отметки – так называемые контрамарки – появившиеся уже после Первой мировой войны, в частности в 1921 году на территориях современной Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом пишет Live Science.

Рядом с монетами на глубине одного метра туристы обнаружили еще одну металлическую коробку. В ней хранились браслеты, портсигары, цепочки, расческа, сумка из металлической сетки и пудреница — все предметы изготовлены из желтого металла, вероятно, из золотого сплава.

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По словам Войтеха Брадле, эксперта по монетам Музея Восточной Богемии, найденные вещи пролежали в земле менее ста лет, а характер маркировок на некоторых предметах свидетельствует, что клад могли скрыть не сразу после 1915 года, а позже — возможно, во время преследований накануне или во время Второй мировой войны.

Существует предположение, что тайник могли сделать немецкие жители Чехословакии, пытавшиеся уберечь свои ценности во время депортаций в 1945 году. Тогда из страны было выслано более 3 миллионов немцев за обвинение в сотрудничестве с нацистским режимом. В то же время не исключено, что клад был скрыт еще раньше — в начале войны или во время денежной реформы, когда хранить золото было безопаснее, чем валюту.

Музей Восточной Богемии продолжает исследование, пытаясь установить точное происхождение предметов и возможных владельцев, в частности, поиск дополнительных маркировок на найденных вещах и архивные записи.

Напомним, в Перу обнаружили роскошную гробницу знатной женщины в возрасте 5000 лет.

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