Миколаєвич чи Миколайович: як правильно утворити по батькові від українського чоловічого імені

В українській мові існують чіткі правила творення по батькові від чоловічих імен, проте українці все одно роблять помилки. Наприклад, деякі люди не знають, як правильно звертатися до Миколи та утворювати по батькові.

Команда UAportal пояснює, чому неправильно казати "Миколаєвич" і звертатися у кличному відмінку "Микола".

За даними порталу Рідні, ім'я Микола є одним з найпоширеніших в Україні і носить його понад 940 тисяч осіб.

Як правильно звертатися до Миколи?

Чоловіка слід кликати "Миколо", а не "Микола", оскільки за чинним правописом у кличному відмінку він закінчується на "о". У множині вірним варіантом буде "Миколи".

Як правильно утворювати по батькові від Миколи?

Це досить просте правило українського правопису: імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше -ич, -іч) для чоловіків і -івна (-ївна) для жінок, як вказано у правописі.

Отже, правильний варіант буде "Миколайович", а не "Миколаєвич", оскільки в українській мові не існує суфіксів на -євич для утворення по батькові.

Раніше ми розповідали, як правильно утворити по батькові від українського чоловічого імені Ігор.

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