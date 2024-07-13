'Миколаєвич' или 'Миколайович': как правильно образовать отчество от украинского мужского имени

В украинском языке существуют четкие правила отчества от мужских имен, однако украинцы все равно совершают ошибки. Например, некоторые люди не знают, как правильно обращаться к Николаю и образовывать отчество.

Команда UAportal объясняет, почему неправильно говорить "Миколаєвич" и обращаться в винителеном падеже "Николай".

По данным портала Родни, имя Николай является одним из самых распространенных в Украине и носит его более 940 тысяч человек.

Как правильно обращаться к Николаю?

Мужчину следует звать "Миколо", а не "Микола", поскольку по действующему правописанию в звательном падеже он заканчивается на "о". Во множестве верным вариантом будет "Миколи".

Как правильно образовывать отчество от Николая?

Это довольно простое правило украинского правописания: отчественные имена образуются с помощью суффиксов -ович, -йович (реже -ич, -іч) для мужчин и -ивна (-ївна) для женщин, как указано в правописании.

Следовательно, правильный вариант будет "Миколайович", а не "Миколаєвич", поскольку в украинском языке не существует суффиксов на -євич для образования отчества.

Раньше мы рассказывали, как правильно образовать отчество от украинского мужского имени Игр.

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