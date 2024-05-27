Краще їх не купуйте: експерти назвали 5 проблемних авто з пробігом

Придбання авто з вторинного ринку часто супроводжується потенційними небезпеками.

Автоексперти поділилися з виданням GO рекомендаціями щодо тих моделей автомобілів з пробігом, які краще не купувати. У їхньому антирейтингу опинилося п’ять машин, які можуть стати причиною постійних проблем для їхніх нових власників.

1. Fiat 500

Модель Fiat 500 здобула сумнівну славу через регулярні несправності та значні витрати на їх усунення. Керівник редакції Automoblog Карл Ентоні відзначив, що за даними Consumer Reports і J.D. Power, показники якості та надійності цього автомобіля в Америці залишали бажати кращого. Особливо варто уникати авто, випущених у період з 2012 по 2016 рік.

2. Ford Escape

Ford Escape також не відповідає стандартам якості серед вживаних автомобілів. Директор з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда вказує на декілька критичних проблем, які можуть виникнути у власників:

несправності трансмісії, включаючи дрижання та ривки;

потреба в частому сервісному обслуговуванні ходової частини.

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3. Volkswagen Eos

Хоча виробництво Volkswagen Eos і було припинене у 2015 році, він все одно продовжує бути одним із найгірших вживаних кабріолетів для покупки. Джо Гіранда звертає увагу на такі проблеми:

регулярні поломки електроприводів вікон та складного даху;

значні витрати на ремонтні роботи;

проблеми з ходовою.

4. Chrysler 200

Chrysler 200 включений до переліку автомобілів, які краще обходити стороною. За інформацією Cars.com, деякі моделі 2015 року відкликали через проблеми з електрикою та перебої в енергопостачанні. Ліланд Джонс додає до цього:

несправності двигуна;

проблеми з системою круїз-контролю.

5. BMW

Старі моделі BMW можуть виглядати привабливо, але Ліланд Джонс радить утриматися від їх покупки, незалежно від року випуску. До причин відносяться:

високі витрати на технічне обслуговування;

дорогі ремонтні роботи;

непередбачуваність поломок.

Нагадаємо, раніше експерти склали топ-15 вживаних автомобілів до 4000 доларів.

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