Названо топ 16 найдешевших та найнадійніших кросоверів

Мрієте про новий кросовер, але бюджет обмежений мільйоном гривень? Не біда! Експерти AutoRia склали рейтинг найдоступніших нових SUV на українському ринку станом на травень 2024 року.

На відміну від позашляховиків, кросовери чудово підходять для їзди в міських умовах. Вони поєднують в собі компактність, маневреність легковиків з практичністю та місткістю позашляховиків. Про це пише apostrophe.ua.

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Кросовери більш практичні, адже мають просторий салон та багажний відсік, що робить їх зручними для сімейних поїздок та перевезення вантажів.

Рейтинг складено з урахуванням:

Доступності: ціна нового авто не повинна перевищувати 1 мільйон гривень.

ціна нового авто не повинна перевищувати 1 мільйон гривень. Наявності на ринку: до рейтингу потрапили лише нові моделі, які можна придбати в автосалонах України.

до рейтингу потрапили лише нові моделі, які можна придбати в автосалонах України. Не китайського походження: експерти вирішили не включати до рейтингу китайські кросовери.

експерти вирішили не включати до рейтингу китайські кросовери. Наявності ДВС: до рейтингу потрапили лише кросовери з двигунами внутрішнього згоряння.

Ось 16 найдешевших нових кросоверів в Україні, які можна придбати до 1 млн гривень:

Renault Duster (від 671 600 грн) - лідер рейтингу завдяки низьким експлуатаційним витратам. Доступний з бензиновим (115 к.с.) та дизельним (110 к.с.) двигунами, а також у турбодизельній версії з повним приводом. Opel Crossland (від 763 900 грн) Suzuki Vitara (від 768 900 грн) Suzuki Ignis (від 780 000 грн) Hyundai Venue (від 792 400 грн) Skoda Kamiq (від 820 000 грн) Suzuki S-Cross (від 841 500 грн) Nissan Juke (від 873 330 грн) Mitsubishi ASX (від 899 000 грн) Renault Captur (від 920 000 грн) Kia Stonic (від 932 960 грн) Opel Mokka (від 935 000 грн) Peugeot 2008 (від 943 272 грн) SEAT Arona (від 957 000 грн) Kia Sportage (від 965 310 грн) Toyota Yaris Cross (від 976 800 грн)

Пам'ятайте: ціни на авто можуть змінюватися, тому перед покупкою рекомендується уточнити актуальну інформацію у дилера.

Нагадаємо, раніше було названо топ-7 авто, які часто ламаються і дорогі в обслуговуванні.

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