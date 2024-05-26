Названы топ 16 самых дешевых и надежных кроссоверов
Мечтаете о новом кроссовере, но бюджет ограничен миллионом гривен? Не беда! Эксперты AutoRia составили рейтинг самых доступных новых SUV на украинском рынке по состоянию на май 2024 года.
В отличие от внедорожников, кроссоверы отлично подходят для езды в городских условиях. Они сочетают в себе компактность, маневренность легковушек с практичностью и емкостью внедорожников. Об этом пишет apostrophe.ua.
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Кроссоверы более практичны, поскольку имеют просторный салон и багажный отсек, что делает их удобными для семейных поездок и перевозки грузов.
Рейтинг составлен с учетом:
- Доступности: цена нового авто не должна превышать 1 миллиона гривен.
- Наличия на рынке: в рейтинг попали только новые модели, которые можно приобрести в автосалонах Украины.
- Не китайского происхождения: эксперты решили не включать в рейтинг китайские кроссоверы.
- Наличия ДВС: в рейтинг попали только кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания.
Вот 16 самых дешевых новых кроссоверов в Украине, которые можно приобрести до 1 млн гривен:
- Renault Duster (от 671 600 грн) – лидер рейтинга благодаря низким эксплуатационным расходам. Доступный с бензиновым (115 л.с.) и дизельным (110 л.с.) двигателями, а также в турбодизельной версии с полным приводом.
- Opel Crossland (от 763 900 грн)
- Suzuki Vitara (от 768 900 грн)
- Suzuki Ignis (от 780 000 грн)
- Hyundai Venue (от 792 400 грн)
- Skoda Kamiq (от 820 000 грн)
- Suzuki S-Cross (от 841500 грн)
- Nissan Juke (от 873 330 грн)
- Mitsubishi ASX (от 899 000 грн)
- Renault Captur (от 920 000 грн)
- Kia Stonic (от 932 960 грн)
- Opel Mokka (от 935 000 грн)
- Peugeot 2008 (от 943 272 грн)
- SEAT Arona (от 957 000 грн)
- Kia Sportage (от 965 310 грн)
- Toyota Yaris Cross (от 976 800 грн)
Помните, что цены на авто могут меняться, поэтому перед покупкой рекомендуется уточнить актуальную информацию у дилера.
Напомним, ранее были названы топ-7 авто, которые часто ломаются и дороги в обслуживании.
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