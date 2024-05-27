Лучше их не покупайте: эксперты назвали 5 проблемных автомобилей с пробегом

Приобретение авто со вторичного рынка часто сопровождается потенциальными опасностями.

Автоэксперты поделились с изданием GO рекомендациями относительно тех моделей автомобилей с пробегом, которые лучше не покупать. В их антирейтинге оказалось пять машин, которые могут стать причиной постоянных проблем для их новых владельцев.

1. Fiat 500

Модель Fiat 500 снискала сомнительную славу из-за регулярных неисправностей и значительных затрат на их устранение. Руководитель редакции Automoblog Карл Энтони отметил, что по данным Consumer Reports и J.D. Power, показатели качества и надежности этого автомобиля в Америке оставляли желать лучшего. Особенно стоит избегать авто, выпущенных в период с 2012 по 2016 год.

2. Ford Escape

Ford Escape также не соответствует стандартам качества среди подержанных автомобилей. Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда указывает на несколько критических проблем, которые могут возникнуть у владельцев:

неисправности трансмиссии, включая дрожь и рывки;

потребность в частом сервисном обслуживании ходовой части.

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3. Volkswagen Eos

Хотя производство Volkswagen Eos и было прекращено в 2015 году, он все равно продолжает быть одним из худших подержанных кабриолетов для покупки. Джо Гиранда обращает внимание на следующие проблемы:

регулярные поломки электроприводов окон и складной крыши;

значительные затраты на ремонтные работы;

проблемы с ходовой.

4. Chrysler 200

Chrysler 200 включен в перечень автомобилей, которые лучше обходить стороной. По информации Cars.com, некоторые модели 2015 года отзывали из-за проблем с электричеством и перебоев в энергоснабжении. Лиланд Джонс добавляет к этому:

неисправности двигателя;

проблемы с системой круиз-контроля

5. BMW

Старые модели BMW могут выглядеть привлекательно, но Лиланд Джонс советует воздержаться от их покупки, независимо от года выпуска. К причинам относятся:

высокие затраты на техническое обслуживание;

дорогостоящие ремонтные работы;

непредсказуемость поломок.

Напомним, ранее эксперты составили топ-15 подержанных автомобилей до 4000 долларов.

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