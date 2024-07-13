Як носити і з чим стилізувати новий тренд літа – джортси
Цього літа на модний п'єдестал піднялися джортси - подовжені джинсові шорти, які вже встигли завоювати серця модниць по всьому світу. Про це пише Радіотрек.
Чим же джортси відрізняються від звичайних шортів?
- Довжина: Джортси, як правило, довші за класичні шорти, сягаючи коліна або трохи вище.
- Крій: Їм притаманний більш розслаблений крій, що робить їх комфортними та стильними.
- Універсальність: Джортси чудово поєднуються з різноманітним одягом, від футболок оверсайз до елегантних блузок.
З чим носити джортси, щоб бути в тренді?
- Для повсякденного образу: поєднуйте джортси з футболкою оверсайз, кросівками або сандалями.
- Для жіночного стилю: доповніть джортси елегантною блузкою, босоніжками на підборах та елегантною сумочкою.
- Для вечірнього виходу: поєднуйте джортси з топом з блискітками, піджаком та босоніжками на шпильках.
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Надихайтеся образами зірок:
- Джіджі Хадід: модель поєднує джортси з білою футболкою та кросівками, створюючи простий, але стильний образ.
- Емілі Ратаковскі: зірка обирає джортси з високою талією та блузку з квітковим принтом, підкреслюючи свою жіночність.
- Белла Хадід: модель робить ставку на контраст, поєднуючи джортси з елегантним жакетом та босоніжками на шпильках.
Джортси - це must-have цього літа, адже вони поєднують в собі комфорт, стиль та універсальність. Не бійтеся експериментувати та створювати власні неповторні образи!
Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.
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