Їхати чи заборонено: проста інструкція з відео, як розпізнати жести регулювальника

Патрульна поліція підготувала просту інструкцію, що дозволить водіям запам'ятати жести регулювальника на перехрестях, де не працюють світлофори. Завдяки цьому власникам автотранспорту буде легше орієнтуватися на дорозі.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив: "Регулювальник на перехресті — ваш помічник. Мова регулювальника дорожнього руху може бути різною, але зазвичай використовуються досить прості жести та сигнали для взаємодії з водіями".

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Згідно з правилами дорожнього руху, незнання або ігнорування сигналів регулювальника карається штрафом. Тому у патрульній поліції радять запам'ятати наступні правила:

1. Піднята рука (з жезлом чи без):

Заборона руху для всіх транспортних засобів.

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

2. Руки витягнуті в бік або опущені вниз:

Водіям спереду і ззаду регулювальника заборонений проїзд.

Водіям по боках можна їхати прямо та праворуч.

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

3. Права рука регулювальника витягнута перед собою вперед:

Для водіїв з боку правого плеча та зі спини регулювальника – заборона руху.

Для водіїв з лівого боку регулювальника – дозволено рух в будь-яку сторону.

Для водіїв спереду: дозволено рух направо.

Водії, що стоять по боках, можуть їхати прямо і повертати праворуч.

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

Жести регулювальника. Джерело: Скриншот з відео патрульної поліції

Запам’ятайте вірш, щоб легше орієнтуватися:

Як рука стирчить уліво – проїжджай, як закортіло;

Руки в сторони у копа – зупинись, інакше опа;

Руку виставив до вас – повертати вправо час;

Паралельно став по смузі – вправо й прямо їдьте, друзі;

Як рука стирчить на право – їхати немаєш права;

Руку звів він догори – зупинився і замри;

Заїзд в спину і живіт – заборонений кульбіт.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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