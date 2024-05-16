Чи можна водію повернути праворуч: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування рухів регулювальника.

Чи дозволено у такій ситуації водію сірого автомобіля повернути праворуч? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Згідно з пунктом 8.8 правил дорожнього руху, за такого сигналу регулювальника, рух дозволяється автомобілям з боку рук регулювальника прямо та праворуч.

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Водночас такий рух забороняє рух транспортним засобам з боку грудей та спини регулювальника. Виходячи з цього, рух дозволено лише водіям синього та жовтого автомобілів.

Отже, водію сірого автомобіля у цій ситуації заборонено повернути праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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