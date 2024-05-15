Чи повинен водій зупинитися у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування розмітки на дорозі.

Чи повинен водій зупинитися перед стоп-лінією у цій ситуації? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Розмітка 1.12 "Стоп-лінія" позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", або за сигналом світлофора чи регулювальника, який забороняє рух.

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Крім того, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією у разі необхідності надання переваги у русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі. Стоп-лінію також наносять перед пішохідними переходами.

У цьому випадку на перехресті з круговим рухом немає знака 2.2, так само, як і авто чи пішоходів, яким необхідно дати дорогу. Таким чином, правила не вимагають від водія обов'язкової зупинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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