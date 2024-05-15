Должен ли водитель остановиться в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования разметки на дороге.

Должен ли водитель остановиться перед стоп-линией в этой ситуации? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Разметка 1.12 "Стоп-линия" обозначает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен", или по сигналу светофора или регулятора, запрещающего движение.

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Кроме того, водитель должен остановиться перед стоп-линией в случае необходимости предоставления предпочтения в движении транспортным средствам, двигающимся по перекрестной дороге. Стоп-линию также наносят перед пешеходными переходами.

В этом случае на перекрестке с круговым движением нет знака 2.2, равно как и авто или пешеходов, которым необходимо дать дорогу. Таким образом, правила не требуют от водителя обязательной остановки.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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