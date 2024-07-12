Ехать или запрещено: простая инструкция с видео, как распознать жесты регулировщика

Патрульная полиция подготовила простую инструкцию, которая позволит водителям запомнить жесты регулировщика на перекрестках, где не работают светофоры. Благодаря этому автовладельцам будет легче ориентироваться на дороге.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил: "Регулировщик на перекрестке — ваш помощник. Язык регулирвщика дорожного движения может быть разным, но обычно используются достаточно простые жесты и сигналы для взаимодействия с водителями".

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Согласно правилам дорожного движения, незнание или игнорирование сигналов регулировщика карается штрафом. Поэтому в патрульной полиции советуют запомнить следующие правила:

1. Поднятая рука (с жезлом или без):

Запрет движения всех транспортных средств.

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

2. Руки вытянуты в сторону или опущены вниз:

Водителям спереди и сзади регулировщик запрещен проезд.

Водителям по бокам можно ехать прямо и справа.

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

3. Правая рука регулировщика вытянута перед собой вперед:

Для водителей со стороны правого плеча и со спины регулировщика – запрет движения.

Для водителей с левой стороны регулировщика – разрешено движение в любую сторону.

Для водителей спереди: разрешено движение вправо.

Стоящие по бокам водители могут ехать прямо и поворачивать направо.

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

Жесты регулировщика. Источник: Скриншот из видео патрульной полиции

Запомните стихотворение, чтобы легче ориентироваться:

Палка верх устремлена – всем стоять велит она.

Если палка смотрит вправо — ехать не имеешь права.

Если палка смотрит в рот — делай правый поворот.

Если палка смотрит влево — поезжай как королева.

Грудь и спина — для водителя стена!

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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