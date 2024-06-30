Для прихильників мультфільму про ведмедика Паддінгтона: рецепт апельсинового мармеладу

Хто ж не закохався в чарівного ведмежатка Паддінгтона після перегляду його пригод? Виявляється, він може не лише підкорити серця своїми манерами, але й навчити готувати неймовірно смачний апельсиновий джем!

Цей джем не просто десерт, а й справжня вітамінна бомба, яка зігріє вас в холодні зимові дні та нагадає про літні пригоди. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1500 г апельсинів

500 г цукру

1 лимон

Приготування:

Підготуємо фрукти: ретельно помийте апельсини та лимон. Зніміть з них шкірку, наріжте м'якоть невеликими шматочками та видаліть всі кісточки, адже вони надають гіркоту. Подрібнимо: за допомогою блендера збийте апельсини та лимон до однорідної маси. Зважте отриману суміш - саме від її ваги буде залежати кількість цукру, яку вам знадобиться. Пам'ятайте: цукру потрібно вдвічі менше, ніж м'якоті. Зваримо джем: до подрібненої апельсиново-лимонної маси додайте цукор і добре перемішайте. Поставте каструлю з товстим дном на сильний вогонь і доведіть суміш до кипіння. Потім зменшіть вогонь і варіть джем, постійно помішуючи. Піна, яка утворюється під час варіння, зникне сама собою. Загустимо: протягом 10-15 хвилин ви будете спостерігати, як маса густішає, адже рідина випаровується. Ще через 25 хвилин ваш джем буде готовий! Розлиємо: готовий апельсиновий джем розкладіть у чисті простерилізовані баночки та щільно закрутіть кришки. Зберігайте джем у холодильнику.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ідеальне варення на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!