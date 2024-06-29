Абрикосовий рай: як приготувати ідеальне варення на зиму

Абрикоси – щедрий дар літа, з яких можна приготувати не лише ароматні компоти, але й запашне, насичене сонцем варення.

Команда UAportal підготувала для вас унікальний рецепт абрикосового варення з корисними порадами для ідеального смаку.

Основний секрет смачного варення – використання дозрілих абрикосів. Щоб перевірити готовність варення, капніть невелику кількість сиропу на холодну тарілку; якщо він не розтікається, варення можна знімати з вогню.

Ось покроковий рецепт абрикосового варення:

Інгредієнти:

2 кг зрілих абрикосів,

1 кг цукру,

100-150 мл води.

Приготування:

Абрикоси помити, розрізати навпіл та видалити кісточки. Помістити підготовлені абрикоси у каструлю з товстим дном, посипати цукром і додати воду. Варити на середньому вогні до кипіння, потім зменшити вогонь і варити 20-25 хвилин, регулярно знімаючи піну. Для досягнення більшої густини, повторіть процес варіння двічі, давши варенню охолонути між варіннями. Після завершення, розлити готове варення по стерилізованим банкам, закрити їх стерилізованими кришками. Перевернути банки догори дном і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.

Таким чином, ви отримаєте чудове варення, яке буде радувати вас смаком літа цілий рік.

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