Для поклонников мультфильма о мишке Паддингтона: рецепт апельсинового мармелада

Кто же не влюбился в очаровательного медвежонка Паддингтона после просмотра его приключений? Оказывается, он может не только покорить сердца своими манерами, но научить готовить невероятно вкусный апельсиновый джем!

Этот джем не просто десерт, а настоящая витаминная бомба, которая согреет вас в холодные зимние дни и напомнит о летних приключениях. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

1500 г апельсинов

500 г сахара

1 лимон

Приготовление:

Подготовим фрукты: тщательно помойте апельсины и лимон. Снимите с них шкурку, нарежьте мякоть небольшими кусочками и удалите все косточки, ведь они придают горечь. Измельчите: с помощью блендера взбейте апельсины и лимон до однородной массы. Взвесьте полученную смесь – именно от ее веса будет зависеть количество сахара, которое вам понадобится. Помните: сахара нужно вдвое меньше, чем мякоти. Сварим джем: в измельченную апельсиново-лимонную массу добавьте сахар и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю с толстым дном на мощный огонь и доведите смесь до кипения. Затем убавьте огонь и варите джем, постоянно помешивая. Пена, которая образуется при варке, исчезнет сама собой. Загустим: в течение 10-15 минут вы будете наблюдать, как масса сгущается, ведь жидкость испаряется. Еще через 25 минут ваш джем будет готов! Разлейте: готовый апельсиновый джем разложите в чистые простерилизованные баночки и плотно закрутите крышки. Храните джем в холодильнике.

Напомним, мы уже писали, как приготовить идеальное варенье на зиму.

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