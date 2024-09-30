Для любителів гостренького: як приготувати зелені помідори по-корейськи на зиму

Якщо у вашому городі залишились недозрілі помідори, яким не вистачило сонячного тепла, спробуйте приготувати з них цей незвичайний зимовий салат за корейським рецептом. У ньому морква додає солодкуватості зеленим томатам, а часник і мелений перець надають аромату, підкреслюючи кисло-солодкі нотки страви.

Цим рецептом зелених томатів по-корейськи на зиму поділились творці каналу "Сім'я Григоряк".

Ця закуска вирізняється чудовим поєднанням зелених томатів і моркви. Ключовий момент - морква має бути натерта на спеціальну тертку. Спершу всі овочі маринуються протягом 3 годин, а потім швидко проварюються і закатуються в банки. Рецепт розраховано на 2 кг помідорів, але пропорції легко збільшити за потреби.

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Складники:

Зелені томати - 2 кг

Морква - 750 г

Часник (головка) - 40 г

Цукор - 100 г

Олія - 120 мл

Оцет 9% - 130 мл

Сіль - 80 г

Чорний перець мелений - 5 г

Чорний перець горошком - 5 шт.

Приправа для корейської моркви - 20 г

Для вказаної кількості знадобиться дві-три літрові банки, які потрібно попередньо простерилізувати.

Зелені томати помийте і наріжте тонкими кружальцями. Моркву очистіть і натріть на спеціальній тертці. 6-7 зубчиків часнику очистіть і натріть на середній тертці.

Усі підготовлені компоненти помістіть у каструлю чи металеву миску, додайте оцет, олію, цукор, сіль, перець, приправу і ретельно перемішайте. Залиште овочі маринуватися на 3 години.

Після цього поставте ємність з овочами на вогонь, доведіть до кипіння і варіть, помішуючи, 15 хвилин.

Розкладіть салат у стерилізовані банки, накрийте кришками й помістіть їх у велику каструлю з теплою водою для стерилізації. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки на помірному вогні півгодини.

Закатайте банки металевими кришками, переверніть догори дном і вкутайте ковдрою. Залиште до повного охолодження і зберігайте у прохолодному місці.

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