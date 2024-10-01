Навіть гурмани будуть у захваті: рецепт консервованрго винограду з помідорами чері та базиліком на зиму

Ця консервація пасуватиме до м'ясних страв. Ідея дуже неординарна, але смаком ви будете задоволені. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 6 порцій):

Основні:

Помідори чері — 1,7 кг

Виноград — 1,7 кг

Часник — 30 г

Перець червоний гострий — 3 шт.

Перець духмяний (горошок) — 12 шт.

Перець чорний (горошок) — 24 шт.

Лавровий лист — 6 шт.

Базилік (гілочки) — 25 г

Для маринаду:

Вода — 3 л

Цукор — 12 ч. л.

Сіль — 16 ч. л.

Оцет (9%) — 160 мл

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Процес приготування:

Підготуйте банкиРетельно вимийте і простерилізуйте банки в духовці протягом 20 хвилин при температурі 120°C. Обробка інгредієнтівГарно промийте помідори та виноград кілька разів. Відокремте плодоніжки у помідорів і гілочки у винограду. Почистьте часник. Наповнення банокРозкладіть на дно банок спеції та базилік рівними порціями. Далі чергуйте помідори, виноград і часник. Залийте все окропом і залиште на 15 хвилин. Приготування маринадуДоведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте до повного розчинення інгредієнтів. КонсервуванняЗлийте воду з банок, а потім залийте їх гарячим маринадом. Закрийте стерильними кришками. Обгорніть банки у теплу ковдру та залиште охолоджуватися. ЗберіганняПісля охолодження перенесіть банки до прохолодного темного місця або підвалу.

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