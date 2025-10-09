Людству загрожує нова пандемія: вчені виявили на Алясці вірус віком 40 тисяч років

Науковці з Університету Колорадо в Боулдері оживили мікроорганізми, які пролежали у вічній мерзлоті Аляски близько 40 тисяч років, що викликало занепокоєння в науковій спільноті. Дослідники розігріли зразки давнього ґрунту, льоду та гірських порід, і мікроби, які вважалися повністю "мертвими", поступово почали проявляти ознаки життя.

Про це передає Wionews. "Ці зразки не можна назвати мертвими", — зазначив доктор Трістан Каро, геолог і керівник дослідження, результати якого опубліковані в журналі Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Матеріали для аналізу зібрали у тунелі вічної мерзлоти поблизу міста Фербенкс, відомому як "крижане кладовище". Після кількох місяців інкубації при температурі від +3°C до +12°C мікроорганізми почали формувати біоплівки — слизові шари бактерій, які дуже стійкі до зовнішніх впливів.

Хоча вчені зазначають, що ці стародавні мікроби ймовірно не становлять небезпеки для людей, вони можуть загрожувати екологічному балансу, адже під час своєї активності виділяють вуглекислий газ і метан, які прискорюють зміну клімату.

Докторка Брігітта Евенгорд, експертка з інфекційних хвороб, застерігає, що вічна мерзлота може приховувати не лише безпечні мікроорганізми:

"Ми знаємо про два віруси, здатні вийти з вічної мерзлоти — це збудники сибірської виразки та віспи. Але крім них — це справжня скринька Пандори", — сказала вона в коментарі Greenpeace.

Попередні дослідження, зокрема опубліковані в Proceedings of the Royal Society B, підтверджують: танення льодовиків може збільшити ризик так званого "вірусного перекидання" — коли давні патогени здатні адаптуватися до нових тварин або навіть людей.

