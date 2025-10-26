Археологи розшифрували імʼя легендарної правительки майя: дає нові уявлення про систему влади древнього народу (фото)

Археологи підтвердили особу жінки-правительки, яка керувала стародавнім містом мая Коба у VI столітті н. е. Відкриття, зроблене завдяки нещодавно розшифрованим ієрогліфічним написам, дає нове уявлення про політичну та релігійну структуру одного з ключових міст півострова Юкатан.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) виявили написи на пам’ятнику, відомому як "Наріжний камінь". Артефакт було знайдено у 2024 році поблизу водойми в районі Нохоч-Муль, де розташована найвища піраміда Коби. Про це пише Heritage Daily.

Аналіз під керівництвом Девіда Стюарта з Техаського університету в Остіні та Октавіо Еспарза Ольгіна з Національного автономного університету Мексики (UNAM) дозволив ідентифікувати фігуру як Ікс Чак Чін, підтвердивши, що вона була правителькою, згадуваною на інших пам’ятниках міста.

Розшифрований текст містить дати та згадки про ритуали, що документують важливі події династії Коби. Зокрема, одне з написів відповідає даті 12 травня 569 року н. е. (9.6.15.6.9 за довгим літочисленням) і стосується створення політичної посади "калумте" у місці Кевіцнал ("місце оленячої гори"). Пам’ятник ставить Ікс Чак Чін у центр цієї події, підтверджуючи її статус головного політичного лідера.

Інші написи на панелі 7 та стелах 26 і 30 пов’язують її з архітектурними спорудами, зокрема майданчиком для гри в м’яч групи D, і фіксують завершення циклу катун 8 грудня 573 року н. е. Варіанти її імені, зокрема Ікс Чак Чін Йопаат, та згадки про божество Кавііл підкреслюють високий статус правительки в королівській династії Коби.

Експерти також відзначають її зв’язок із місцевими богами-захисниками, зокрема Болоном Цакабом Аджавом ("Володарем незліченних поколінь"), який асоціюється з міфологічним походженням Коби.

За словами Еспарза Ольгіна, написи містять згадки про змію віц, істоту, пов’язану з водою та священною землею. Її взаємозв’язок із природним водосховищем аґуадою підкреслює духовне й екологічне значення цього ландшафту для правителів Коби.

