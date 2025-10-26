Археологи расшифровали имя легендарной правительницы майя: дает новые представления о системе власти древнего народа (фото)

Археологи подтвердили личность женщины-правительницы, управлявшей древним городом мая Коба в VI веке н. э. Открытие, сделанное благодаря недавно расшифрованным иероглифическим надписям, дает новое представление о политической и религиозной структуре одного из ключевых городов полуострова Юкатан.

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили надписи на памятнике, известном как "Крепкий камень". Артефакт был найден в 2024 году у водоема в районе Нохоч-Муль, где расположена самая высокая пирамида Кобы. Об этом пишет Heritage Daily.

Анализ под руководством Дэвида Стюарта из Техасского университета в Остине и Октавио Эспарза Ольгина из Национального автономного университета Мексики (UNAM) позволил идентифицировать фигуру как Икс Чак Чин, подтвердив, что она являлась правительницей, упоминавшейся на других памятниках города.

Расшифрованный текст содержит даты и упоминания ритуалов, документирующих важные события династии Кобы. В частности, одна из надписей соответствует дате 12 мая 569 н. е. (9.6.15.6.9 по долгому исчислению) и касается создания политической должности "калумте" в месте Кевицнал ("место оленьей горы"). Памятник ставит Икс Чак Чин в центр этого события, подтверждая его статус главного политического лидера.

Другие надписи на панели 7 и стелах 26 и 30 связывают ее с архитектурными сооружениями, в частности площадкой для игры в мяч группы D, и фиксируют завершение цикла катун 8 декабря 573 н. е. Варианты ее имени, в частности Икс Чак Чин Йопаат, и упоминания о божестве Кавиил подчеркивают высокий статус правительницы в королевской династии Кобы.

Эксперты также отмечают ее связь с местными богами-защитниками, в частности, Болоном Цакабом Аджавом ("Властелином бесчисленных поколений"), который ассоциируется с мифологическим происхождением Кобы.

По словам Эспарза Ольгина, надписи содержат упоминания о змее возрастов, существе, связанном с водой и священной землей. Ее взаимосвязь с природным водохранилищем агуадой подчеркивает духовное и экологическое значение этого ландшафта для правителей Кобы.

