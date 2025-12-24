Археологи виявили у Туреччині прохід до стародавньої бібліотеки (фото)

Археологічні дослідження у стародавньому місті Ніса на території сучасної Туреччини принесли важливу знахідку — науковці виявили кам’яні сходи віком близько 1800 років, які напряму поєднували головну міську колонаду з величним бібліотечним комплексом. Це відкриття стало доказом того, що міська інфраструктура була ретельно продумана, а освітні простори органічно вписувалися в повсякденне життя, розташовуючись уздовж ключових транспортних артерій, а не на віддалі від них.

Подальший аналіз підтвердив, що саме ці сходи забезпечували доступ із рівня вулиці до переднього двору бібліотеки. Таким чином археологи змогли розв’язати давню загадку щодо того, яким шляхом відвідувачі піднімалися до споруди, що знаходилася на підвищенні. Про це повідомляє видання Arkeonews.

Керівник розкопок, професор Анкарського університету Сердар Хакан Озтанер, зазначив, що сходи збудували в середині II століття нашої ери. Вони складалися з п’яти масивних кам’яних сходинок і виходили на площу, оздоблену мармуром перед бібліотекою. За його словами, така архітектурна композиція мала не лише практичне, а й символічне значення — вона створювала урочистий, церемоніальний перехід та підкреслювала тісний зв’язок бібліотеки з міським простором і щоденним життям мешканців.

Археологічні дані свідчать, що саму бібліотеку звели приблизно у 130 році нашої ери. Усередині будівлі було облаштовано шістнадцять вбудованих шаф для зберігання сувоїв, що вказує на значну за обсягом колекцію творів з літератури, філософії та наукових дисциплін.

Дослідники порівнюють цю споруду з відомою бібліотекою Цельса в Ефесі. Хоча нісейська бібліотека поступалася їй розмірами, вона вважається одним із найкраще збережених зразків бібліотечної архітектури римської Малої Азії. Виявлені сходи остаточно підтвердили, що бібліотека виконувала функцію публічного простору, відкритого для громади, а не була закритим елітарним осередком.

Місто Ніса, засноване ще в елліністичну добу, розвивалося понад дві тисячі років. Воно було збудоване по обидва боки глибокого яру та з’єднане системою мостів і терас, через що античні автори називали його "містом-близнюком". Саме тут здобував освіту відомий географ Страбон, який згодом описував Нісу як один із провідних освітніх центрів римського Сходу. Про це свідчили й численні громадські споруди — театр, гімнасій, стадіон, булеутеріон та агора.

Окрему роль у житті міста відігравало святилище Ахарака, відоме своїми лікувальними практиками та ритуалами, пов’язаними з розташованою поруч печерою. Головна дорога Ніси поєднувала міський центр зі святилищем, демонструючи тісний взаємозв’язок між релігією, освітою та міським плануванням.

Для сучасної науки знайдені сходи стали унікальним джерелом знань про принципи римського містобудування та символіку доступу до просторів, присвячених навчанню. Вони відновили важливий маршрут, яким у давнину користувалися студенти й мешканці міста, ще раз підкресливши роль бібліотеки як невід’ємної частини щоденного життя Ніси.

