Археологи обнаружили в Турции проход в древнюю библиотеку (фото)

Археологические исследования в древнем городе Ниса на территории современной Турции принесли важную находку — ученые обнаружили каменную лестницу в возрасте около 1800 лет, напрямую сочетавшую главную городскую колоннаду с величественным библиотечным комплексом. Это открытие стало доказательством того, что городская инфраструктура была тщательно продумана, а образовательные просторы органично вписывались в повседневную жизнь, располагаясь вдоль ключевых транспортных артерий, а не вдали от них.

Дальнейший анализ подтвердил, что именно эта лестница обеспечивала доступ с уровня улицы к переднему двору библиотеки. Таким образом археологи смогли решить давнюю загадку относительно того, каким путем посетители поднимались к находившемуся на возвышении сооружению. Об этом сообщает издание Arkeonews.

Руководитель раскопок, профессор Анкарского университета Сердар Хакан Озтанер, отметил, что лестница была построена в середине II века нашей эры. Они состояли из пяти массивных каменных ступенек и выходили на площадь, украшенную мрамором перед библиотекой. По его словам, такая архитектурная композиция имела не только практическое, но и символическое значение - она создавала торжественный, церемониальный переход и подчеркивала тесную связь библиотеки с городским пространством и повседневной жизнью жителей.

Археологические данные свидетельствуют, что саму библиотеку построили примерно в 130 году нашей эры. Внутри здания было обустроено шестнадцать встроенных шкафов для хранения свитков, что указывает на значительную по объему коллекцию произведений по литературе, философии и научным дисциплинам.

Исследователи сравнивают это сооружение с известной библиотекой Цельса в Эфесе. Хотя нисейская библиотека уступала ей размеры, она считается одним из наиболее сохранившихся образцов библиотечной архитектуры римской Малой Азии. Обнаруженная лестница окончательно подтвердила, что библиотека выполняла функцию публичного пространства, открытого для общины, а не была закрытой элитарной ячейкой.

Город Ниса, основанный еще в эллинистическую эпоху, развивался более двух тысяч лет. Оно было построено с обеих сторон глубокого оврага и соединено системой мостов и террас, из-за чего античные авторы называли его "городом-близнецом". Именно здесь получал образование известный географ Страбон, впоследствии описывающий Нису как один из ведущих образовательных центров римского Востока. Об этом свидетельствовали и многочисленные общественные постройки – театр, гимнасий, стадион, булеутерион и агора.

Отдельную роль в жизни города играло святилище Ахарака, известное своими лечебными практиками и ритуалами, связанными с пещерой. Главная дорога Нисы соединяла городской центр со святилищем, демонстрируя тесную взаимосвязь между религией, образованием и городским планированием.

Для современной науки найденная лестница стала уникальным источником знаний о принципах римского градостроительства и символике доступа к пространствам, посвященным обучению. Они восстановили важный маршрут, которым в старину пользовались студенты и жители города, еще раз подчеркнув роль библиотеки как неотъемлемой части повседневной жизни Нисы.

