Археологи знайшли 'книгу мертвих' в Єгипті: чим цікава (фото)

Стародавні єгиптяни приділяли підготовці до загробного життя не менше уваги, ніж земному існуванню. Для поховань вони використовували канопи для зберігання внутрішніх органів, захисні амулети, статуетки ушабті, які мали виконувати роботу за померлого у потойбічному світі, а також похоронні папіруси із заклинаннями, відомими сьогодні як "Книга мертвих".

Про це пише Popular Mechanics. Під час розкопок у районі Аль-Гурайфа в центральній частині Єгипту археологи дослідили масштабний некрополь часів Нового царства, про відкриття якого стало відомо ще у 2023 році.

Головні історії дня

На території комплексу виявили висічені в скелях гробниці, мумії, канопи, численні амулети, статуетки та добре збережений папірус із текстами, що належать до традиції "Книги мертвих". Єгипетське Міністерство туризму та старожитностей повідомило, що цей сувій став першим повним папірусом, знайденим у районі Аль-Гурайфи. За словами тодішнього генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Мустафи Вазірі, артефакт перебуває у дуже хорошому стані.

Некрополь датується періодом Нового царства — приблизно 1550–1070 роками до нашої ери. Археологи виявили кілька скельних гробниць, пов'язаних із людьми на ім'я Нані, Та-де-Іса та Джехуті-Мес. Однак найбільшу увагу дослідників привернув саме папірус, адже добре збережені й настільки довгі рукописи "Книги мертвих" знаходять надзвичайно рідко, особливо у первісному місці поховання.

За різними оцінками, довжина сувою становить від 13 до 18 метрів. Генеральна директорка Музею Рьомера і Пеліцеуса в Німеччині Лара Вайс зазначила, що така довжина та рівень збереження роблять знахідку винятково цінною.

Єгиптолог Чиказького університету Фой Скалф наголосив, що виявлення подібного папірусу саме в тій гробниці, де його поклали понад три тисячі років тому, є надзвичайно рідкісною подією. Водночас він зауважив, що для остаточних висновків необхідно дочекатися офіційної публікації тексту та його детального опису.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Фахівці нагадують, що "Книга мертвих", яку точніше перекладають як "Книга виходу вдень", була одним із найважливіших релігійних текстів Стародавнього Єгипту. Вона містила заклинання та настанови, які, за віруваннями єгиптян, допомагали душі успішно пройти випробування після смерті. Кожна нова знахідка таких текстів дозволяє глибше зрозуміти релігійні уявлення та поховальні традиції цієї цивілізації.

Очікується, що папірус стане одним із експонатів Великого єгипетського музею, який наразі працює у тестовому режимі. Його офіційне відкриття заплановане на 3 липня 2026 року.

Водночас сам папірус був лише частиною масштабної археологічної знахідки. У некрополі також виявили кам'яні та дерев'яні саркофаги, мумії, канопи, тисячі амулетів і понад 25 тисяч статуеток ушабті. Серед найцінніших артефактів дослідники відзначають багато оздоблену труну Та-де-Іси — доньки верховного жерця Джехуті. Поряд із нею знайшли дерев'яні скриньки з канопами, повний комплект похоронних статуеток ушабті та фігурку божества Птаха-Сокара, яке відігравало важливу роль у давньоєгипетських поховальних обрядах.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!