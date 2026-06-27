Археологи нашли 'книгу мертвых' в Египте: чем интересна (фото)

Древние египтяне уделяли подготовке к загробной жизни не меньше внимания, чем земному существованию. Для захоронений они использовали диваны для хранения внутренних органов, защитные амулеты, статуэтки ушабты, которые должны были выполнять работу за умершего в загробном мире, а также похоронные папирусы с заклинаниями, известными сегодня как "Книга мертвых".

Об этом пишет Popular Mechanics. В ходе раскопок в районе Аль-Гурайфа в центральной части Египта археологи исследовали масштабный некрополь времен Нового царства, об открытии которого стало известно еще в 2023 году.

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На территории комплекса обнаружили высеченные в скалах гробницы, мумии, диваны, многочисленные амулеты, статуэтки и хорошо сохранившийся папирус с текстами, относящимися к традиции "Книги мертвых". Египетское Министерство туризма и древностей сообщило, что этот свиток стал первым полным папирусом, найденным в районе Аль-Гурайфы. По словам тогдашнего генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, артефакт находится в очень хорошем состоянии.

Некрополь датируется периодом Нового царства — около 1550–1070 годов до нашей эры. Археологи обнаружили несколько скальных гробниц, связанных с людьми по имени Нани, Та-де-Иса и Джехути-Месс. Однако наибольшее внимание исследователей привлек именно папирус, ведь хорошо сохранившиеся и столь длинные рукописи "Книги мертвых" находят очень редко, особенно в первоначальном месте захоронения.

По разным оценкам, длина свитка составляет от 13 до 18 метров. Генеральный директор Музея Ремера и Пелицеуса в Германии Лара Вайс отметила, что такая длина и уровень сохранения делают находку исключительно ценной.

Египтолог Чикагского университета Фой Скалф подчеркнул, что обнаружение подобного папируса именно в той гробнице, где его положили более трех тысяч лет назад, является чрезвычайно редким событием. В то же время, он отметил, что для окончательных выводов необходимо дождаться официальной публикации текста и его детального описания.

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Специалисты напоминают, что "Книга мертвых", точнее переводимая как "Книга выхода днем", была одним из важнейших религиозных текстов Древнего Египта. Она содержала заклинания и наставления, которые по верованиям египтян помогали душе успешно пройти испытания после смерти. Каждая новая находка таких текстов позволяет глубже понять религиозные представления и традиции этой цивилизации.

Ожидается, что папирус станет одним из экспонатов Большого египетского музея, работающего в тестовом режиме. Его официальное открытие намечено на 3 июля 2026 года.

В то же время, сам папирус был лишь частью масштабной археологической находки. В некрополе также обнаружили каменные и деревянные саркофаги, мумии, диваны, тысячи амулетов и более 25 тысяч статуэток ушабти. Среди самых ценных артефактов исследователи отмечают много украшенного гроба Та-де-Исы — дочери верховного жреца Джехути. Рядом с ней обнаружили деревянные ящики с канопами, полный комплект погребальных статуэток ушабти и фигурку божества Птицы-Сокара, игравшего важную роль в древнеегипетских погребальных обрядах.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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