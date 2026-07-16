Забронированные не проходят ВЛК, но есть исключение: о чем идет речь

В Таиланде палеонтологи обнаружили окаменелость нового вида длинношых динозавров, которая свидетельствует, что представители семейства маменхизавридов были распространены значительно шире, чем считалось ранее. Новый вид получил название Uragasaurus Kalasinensis.

Его удалось описать благодаря одному хорошо сохранившемуся позвонку, найденному на северо-востоке Таиланда. Несмотря на то, что находка состоит из одной кости, она имеет уникальные анатомические особенности, которые позволили ученым выделить отдельный вид. Об этом пишет Discovermagazine.com.

Специалисты установили, что найденный позвонок имеет характерную Y-образную форму, ранее не встречавшуюся среди известных представителей этой семьи динозавров. Внутри кости также была обнаружена система воздушных камер, которая уменьшала ее вес и помогала поддерживать длинную шею.

Для подробного анализа исследователи использовали компьютерную томографию. Она показала наличие удлиненных каплевидных углублений и сложной пневматической структуры, похожей на ту, которую имеют современные птицы.

До этого большинство окаменелостей маменхизавридов находили преимущественно на территории китайской провинции Сычуань. Первый представитель этой семьи — Mamenchisaurus constructus — был обнаружен еще в 1952 году во время строительных работ.

Последние открытия свидетельствуют, что эти гигантские зауроподы были распространены гораздо шире. Ранее схожие останки уже находили в Танзании, а теперь официально подтверждено существование маменхизавридов и на территории современного Таиланда. Название нового вида происходит от санскритского слова "uraga", означающего "змея", а также от названия тайской провинции Каласин, где была найдена окаменелость.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Позвонок был обнаружен в геологической формации Пху Крадунг. Во время раскопок археологи также обнаружили останки других жителей древней экосистемы, среди которых рыбоподобные акулы, черепахи, крокодиловидные рептилии и несколько видов динозавров.

По мнению ученых, система воздушных камер внутри позвонков стала одной из главных причин, позволившей зауроподам сформировать самые длинные шеи в истории Земли. Благодаря такому строению кости были более легкими, а нагрузка на шейный отдел значительно уменьшалась.

Подобные пневматические позвонки встречались также у тероподов и птерозавров, однако их шеи были значительно короче. Если у больших тероподов длина шеи достигала около двух метров, а у некоторых птерозавров — примерно 2,7 метра, то отдельные зауроподы имели шею длиной более 15 метров.

Похожая система воздушных полостей сохранилась и для современных птиц. В то же время, жирафы, которые сегодня являются самыми длинными наземными животными, такой анатомической особенности не имеют. Исследователи считают, что открытие Uragasaurus kalasinensis поможет лучше понять эволюцию зауроподов и расширит знания об их распространении в конце юрского и начале мелового периодов.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

После