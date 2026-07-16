Заброньовані не проходять ВЛК, але є вийняток: про що йдеться

У Таїланді палеонтологи знайшли скам'янілість нового виду довгошиїх динозаврів, яка свідчить, що представники родини маменхізавридів були поширені значно ширше, ніж вважалося раніше. Новий вид отримав назву Uragasaurus kalasinensis.

Його вдалося описати завдяки одному добре збереженому хребцю, знайденому на північному сході Таїланду. Попри те, що знахідка складається лише з однієї кістки, вона має унікальні анатомічні особливості, які дозволили науковцям виділити окремий вид. Про це пише Discovermagazine.com.

Головні історії дня

Фахівці встановили, що знайдений хребець має характерну Y-подібну форму, яка раніше не зустрічалася серед відомих представників цієї родини динозаврів. Усередині кістки також виявили систему повітряних камер, що зменшувала її вагу та допомагала підтримувати довгу шию.

Для детального аналізу дослідники використали комп'ютерну томографію. Вона показала наявність видовжених краплеподібних заглиблень і складної пневматичної структури, схожої на ту, яку мають сучасні птахи.

До цього більшість скам'янілостей маменхізавридів знаходили переважно на території китайської провінції Сичуань. Першого представника цієї родини — Mamenchisaurus constructus — виявили ще у 1952 році під час будівельних робіт.

Останні відкриття свідчать, що ці гігантські зауроподи були поширені набагато ширше. Раніше схожі рештки вже знаходили в Танзанії, а тепер офіційно підтверджено існування маменхізавридів і на території сучасного Таїланду. Назва нового виду походить від санскритського слова "uraga", що означає "змія", а також від назви тайської провінції Каласін, де було знайдено скам'янілість.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Хребець виявили у геологічній формації Пху Крадунг. Під час розкопок археологи також знайшли останки інших мешканців давньої екосистеми, серед яких рибоподібні акули, черепахи, крокодилоподібні рептилії та кілька видів динозаврів.

На думку вчених, система повітряних камер усередині хребців стала однією з головних причин, що дозволила зауроподам сформувати найдовші шиї в історії Землі. Завдяки такій будові кістки були легшими, а навантаження на шийний відділ значно зменшувалося.

Подібні пневматичні хребці траплялися також у тероподів і птерозаврів, однак їхні шиї були значно коротшими. Якщо у великих тероподів довжина шиї сягала близько двох метрів, а у деяких птерозаврів — приблизно 2,7 метра, то окремі зауроподи мали шию завдовжки понад 15 метрів.

Схожа система повітряних порожнин збереглася й у сучасних птахів. Водночас жирафи, які сьогодні є найдовгошиїми наземними тваринами, такої анатомічної особливості не мають. Дослідники вважають, що відкриття Uragasaurus kalasinensis допоможе краще зрозуміти еволюцію зауроподів і розширить знання про їхнє поширення наприкінці юрського та на початку крейдяного періодів.

Нагадаємо, ми вже писали, яких країн не стане у 2100 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Після