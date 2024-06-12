Євген чи Євгеній: как правильно будет на украинском популярное мужское имя

Украинский язык и русский имеют много общего в своем словарном запасе, включая имена. Однако существуют определенные отличия в написании и произношении этих имен.

К примеру, в украинском языке реже используются окончания на -ій. Поэтому некоторые варианты имен, такие как Евгений, Наталья или Лидия, могут казаться некоторым носителям языка некорректными. В то же время, они считают более приемлемыми формы Євген, Наталя та Ліда. Известный лингвист, профессор Александр Пономарев, разъяснил эту особенность в своем блоге.

Согласно высказываниям эксперта существует две равноправные формы женского имени: Наталя та Наталія. Обе вариации приемлемы и официально признаны.

Похожая ситуация наблюдается с именем Лидия, которое, подобно Марии, заканчивается на -ія. Между тем Лида является кроткой формой этого имени, аналогично Мани и Марусе, которые происходят от Марии. Таким образом, в этом случае изменения не требуются. Относительно формы Евгений, которая употребляется в Украине, Пономаров отметил, что это результат длительного влияния русского языка. В этом контексте правильнее использовать форму Євген.

Однако при обращении к лицу следует пользоваться именем, которое оно само использует или указано в его документах, поскольку именование не ограничено строгим списком. Так, если в паспорте лица записано Евгений и он представляется так, то следует использовать именно эту форму имени.

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