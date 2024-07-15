Яичная скорлупа, кальций и молоко: садоводы назвали лучшие методы оздоровления помидоров

Многие огородники сталкиваются с неприятной проблемой – гниением помидоров еще на ветках. Это портит не только внешний вид урожая, но и делает его непригодным к употреблению.

Есть две основные причины, почему так происходит. Одна из них – недостаток кальция. Этот микроэлемент необходим для формирования крепких стенок клеток плода, пишет santeplusmag.com.

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Дефицит кальция приводит к тому, что томаты становятся мягкими, водянистыми и склонными к гниению.

Вторая причина – чрезмерный полив или, наоборот, его недостаток, что может привести к повреждению корней. Это, в свою очередь, нарушает усвоение растением питательных веществ, в том числе кальция.

Как предотвратить гниение помидоров?

Яичная скорлупа: Измельчите скорлупу и закопайте ее в грунт у кустов.

Оксид кальция: Добавьте оксид кальция в почву, если у него слабокислый pH.

Молоко: разведите стакан молока в 1 л воды и опрыскайте растение. Также можно рассыпать сухое молоко по земле или листьям.

Эксперты отмечают, что полив помидор должен быть регулярным, но не чрезмерным. Дайте почве немного просохнуть между поливами. Используйте капельный полив, чтобы вода не попадала на листья и плоды.

Напомним, раньше мы рассказывали чем подкормить помидоры, чтобы они выросли большие и сладкие.

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