Во Франции нашли клад с монетами 3 века: как выглядел (фото)

Археологи во французском городе Сенон обнаружили уникальное сокровище времен Римской империи. Во время раскопок они обнаружили три керамических сосуда, заполненные бронзовыми и медными монетами III века нашей эры.

По предварительным оценкам общее количество монет может превышать 40 тысяч. Об этом пишет WP tech.

Открытие совершили специалисты Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Археологические работы проводились на участке площадью около 1,5 тысяч квадратных метров перед началом строительства жилого дома.

Под современной застройкой исследователи обнаружили остатки древнего городского квартала. В трех глиняных сосудах уже насчитали более 25 тысяч монет, однако, по оценкам экспертов, их могло быть более 40 тысяч. На многих находках изображены правители Галльской империи — Викторин, Тетрик I и Тетрик II, управлявшие отдельными территориями Римской империи в III веке.

Археологи установили, что территория современного Сенона была заселена в середине II века до нашей эры. При раскопках они обнаружили остатки рвов, хозяйственных ям и деревянных конструкций, принадлежавших кельтскому племени медиоматриков.

После завоевания Галлии войсками Юлия Цезаря поселение начало активно перестраиваться. Исследователи также нашли более десяти небольших известняковых карьеров, которые первоначально использовали для добычи строительного камня, а впоследствии как хозяйственные помещения и склады.

В конце I века нашей эры этот район уже имел хорошо спланированную застройку. Здесь стояли каменные дома с печами, подвалами и даже системами подогрева полов. По словам исследователей, в этом квартале, вероятно, жили состоятельные ремесленники или торговцы.

Приблизительно между 280 и 310 годами нашей эры владельцы домов закопали три больших сосуда с монетами под полом. Их разместили таким образом, чтобы горловина оставалась на уровне пола, позволяя доставать деньги без необходимости выкапывать весь сосуд.

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Археологи предполагают, что эти хранилища могли быть не временными тайниками, а своеобразными домашними сокровищницами, которыми пользовались регулярно. В пользу этой версии свидетельствуют монеты, найденные на наружной поверхности двух сосудов, что указывает на их использование уже после закапывания.

По словам нумизмата INRAP Венсана Женевьева, один из сосудов весил около 38 килограммов и мог содержать примерно 23–24 тысячи монет. Во второй, по предварительным подсчетам, хранилось еще около 19 тысяч экземпляров. Недалеко от места находки археологи также обнаружили римские укрепления, датируемые тем же периодом. Это дает основания предполагать, что к тайникам могли относиться военные или местные чиновники.

После обширного пожара в начале IV века жители еще пытались восстановить квартал, повторно используя старые строительные материалы. Однако после второго масштабного пожара, произошедшего примерно в середине IV века, люди окончательно покинули эту часть города. Впоследствии дома разрушились, а сосуды с монетами оказались под толстым слоем грунта, где и пролежали более полутора тысяч лет.

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