У Франції знайшли скарб із монетами 3 століття: як виглядав (фото)

Археологи у французькому місті Сенон виявили унікальний скарб часів Римської імперії. Під час розкопок вони знайшли три керамічні посудини, заповнені бронзовими та мідними монетами III століття нашої ери.

За попередніми оцінками, загальна кількість монет може перевищувати 40 тисяч. Про це пише WP tech.

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Відкриття зробили фахівці Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP). Археологічні роботи проводилися на ділянці площею близько 1,5 тисячі квадратних метрів перед початком будівництва житлового будинку.

Під сучасною забудовою дослідники виявили залишки давнього міського кварталу. У трьох глиняних посудинах уже нарахували понад 25 тисяч монет, однак, за оцінками експертів, їх могло бути понад 40 тисяч. На багатьох знахідках зображені правителі Галльської імперії — Вікторин, Тетрик І та Тетрик ІІ, які керували окремими територіями Римської імперії у III столітті.

Археологи встановили, що територія сучасного Сенона була заселена ще в середині II століття до нашої ери. Під час розкопок вони виявили залишки ровів, господарських ям і дерев'яних конструкцій, які належали кельтському племені медіоматріків.

Після завоювання Галлії військами Юлія Цезаря поселення почало активно розбудовуватися. Дослідники також знайшли понад десять невеликих вапнякових кар'єрів, які спочатку використовували для видобутку будівельного каменю, а згодом — як господарські приміщення та склади.

Наприкінці І століття нашої ери цей район уже мав добре сплановану забудову. Тут стояли кам'яні будинки з печами, підвалами та навіть системами підігріву підлоги. За словами дослідників, у цьому кварталі, ймовірно, мешкали заможні ремісники або торговці.

Приблизно між 280 та 310 роками нашої ери власники будинків закопали три великі посудини з монетами під підлогою. Їх розмістили таким чином, щоб горловина залишалася на рівні підлоги, дозволяючи діставати гроші без необхідності викопувати всю посудину.

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Археологи припускають, що ці сховища могли бути не тимчасовими тайниками, а своєрідними домашнім скарбницями, якими користувалися регулярно. На користь цієї версії свідчать монети, знайдені на зовнішній поверхні двох посудин, що вказує на їхнє використання вже після закопування.

За словами нумізмата INRAP Венсана Женев'єва, одна з посудин важила близько 38 кілограмів і могла містити приблизно 23–24 тисячі монет. У другій, за попередніми підрахунками, зберігалося ще близько 19 тисяч екземплярів. Неподалік місця знахідки археологи також виявили римські укріплення, що датуються тим самим періодом. Це дає підстави припускати, що до схованок могли мати стосунок військові або місцеві чиновники.

Після великої пожежі на початку IV століття жителі ще намагалися відновити квартал, повторно використовуючи старі будівельні матеріали. Проте після другої масштабної пожежі, яка сталася приблизно в середині IV століття, люди остаточно залишили цю частину міста. Згодом будинки зруйнувалися, а посудини з монетами опинилися під товстим шаром ґрунту, де й пролежали понад півтори тисячі років.

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