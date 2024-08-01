Вкуснейший домашний кетчуп: закрутка на зиму из трех ингредиентов

Домашний кетчуп – отличная заготовка на зиму для тех, кто любит приправлять блюда. Этот соус к тому же готовится только из натуральных ингредиентов без каких-либо искусственных примесей.

Кулинарка Лилия Цвит на своем YouTube-канале поделилась рецептом густого домашнего кетчупа, который можно будет использовать и как заправку в ряд блюд.

"Такой домашний кетчуп готовлю уже несколько лет под ряд. И сколько бы его ни закручивала на зиму, всегда мало. Ну очень вкусный! Как магазинный, только без химии. И получается экономно. Такой кетчуп добавляю к пицце, к тушеным блюдам, к картошке, мясу", – заверила она.

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Какие продукты нужны:

Помидоры – 3 кг

Болгарский перец – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Дополнительные ингредиенты:

Паприка острая – 1/4 шт. (необязательно)

Соль – столовая ложка

Сахар – 2 ст. л.

Перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Корица молотая – 0,5 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Уксус – 2 ст. л.

Крахмал – 40 г

Вода – 100 мл

Как готовить домашний кетчуп?

Все овощи перекрутите на мясорубке. Массу вылейте в кастрюлю и варите помешивая два с половиной часа.

Добавьте уксус, приправы и перебейте все блендером. Поставьте варить еще 30 минут.

Когда кетчуп почти готов, крахмал нужно развести в воде и перемешать. Затем постепенно вливайте в кетчуп и постоянно помешивайте массу. Проварите еще 10-15 минут, чтобы кетчуп загустел.

Горячий кетчуп следует разлить в стерилизованные банки и герметично закрутить стерилизованными крышками.

Пока банки с кетчупом еще теплые, переверните их вверх дном и укутайте до охлаждения.

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