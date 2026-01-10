В Японии обнаружили подводные 'круги на полях': что это такое (фото)

Около тридцати лет назад дайверы наткнулись на загадочные узоры на морском дне у побережья Японии. Странные идеально симметричные круги вызывали недоумение у ученых и долго оставались неразгаданной тайной. Лишь спустя десятилетия исследователям удалось выяснить, кто и зачем создает эти подводные "рисунки".

Необычные песчаные структуры впервые зафиксировали в 1995 году у острова Амами-Осима на юго-западе Японии. На первый взгляд они казались обычными насыпями на песке, однако более детальное изучение показало сложную геометрию: от центра круга расходились четкие гребни и канавки, похожие на спицы колеса. Диаметр таких образований иногда достигал двух метров. Об этом пишет New Atlas.

На протяжении многих лет ученые не могли объяснить происхождение этих форм. В конце концов ответ оказался не менее удивительным, чем сами круги. Исследования показали, что их "архитекторами" небольшие самцы рыбы-фугу.

Эти рыбы имеют длину всего около 10 сантиметров, но демонстрируют поразительное мастерство. Посредством плавников и собственного тела они методически формируют сложные узоры на песчаном дне. Такие конструкции служат своеобразным брачным гнездом – они привлекают самок и создают благоприятные условия для откладывания икры.

Ученые выяснили, что внешняя часть круга состоит из глубоких радиальных борозд, тогда как в центре формируется система более мелких канавок, напоминающих лабиринт. Во время строительства самец начинает с краев и постепенно двигается в центр, неоднократно выгребая песок плавниками. Процесс проходит по четко определенной схеме, которую удалось воспроизвести даже с помощью компьютерного моделирования.

Такое поведение неоднократно наблюдалось у белопятнистой рыбы-фуги вида Torquigener albomaculosus. Строительство начинается с формирования центральной точки, когда самец прижимается брюхом ко дну. Далее он оставляет сотни, а иногда и тысячи следов, постепенно выстраивая идеальную форму. Центр круга заполняется мельчайшим песком, а гребни часто украшаются обломками раковин или кораллов.

После завершения работы самки осматривают несколько таких структур и выбирают самую привлекательную. Ученые предполагают, что решающую роль играет качество мелкого песка, ведь он быстрее всего разрушается, сигнализируя о свежести постройки. Это значит, что самцы не используют гнезда повторно.

В среднем на создание одного такого песочного шедевра рыба-фугу тратит от семи до девяти дней, постоянно поддерживая форму и четкость линий. После нереста самец еще около шести дней остается в гнезде, охраняя икру. В настоящее время он уже не ремонтирует сооружение, поэтому оно постепенно выравнивается и почти исчезает.

Когда мальки появляются на свет, самец покидает место гнездования и больше никогда туда не возвращается, потом начиная новый репродуктивный цикл уже в другом участке морского дна.

