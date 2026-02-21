В Сахаре обнаружили уникальную окаменелость динозавра в возрасте 66 миллиардов лет (фото)

В одной из самых суровых и менее исследованных пустынь планеты — Сахари — палеонтологи обнаружили совершенно новый вид спинозавра, получивший название Spinosaurus mirabilis ("прекрасная шиповидная ящерица"). Его череп украшал впечатляющий гребень в форме сабли — такая черта раньше не встречалась ни у одного известного представителя семьи спинозаврид.

Об открытии пишет Science Alert. Окаменелости нашли в глубинных районах Нигера — в сотнях километров от ближайшего современного океана или большого водоема. Это делает находку особенно важной: раньше остатки спинозавров преимущественно обнаруживали в прибрежных отложениях, что подкрепляло теорию об их полуводном образе жизни. Spinosaurus mirabilis жил далеко от моря, вероятно, в лесистой местности с реками и озерами.

Команда во главе с Полом Серено из Чикагского университета описывает нового спинозавра как своеобразную "адскую цаплю". Благодаря крепким ногам он мог заходить в воду глубиной до двух метров, но большую часть времени проводил на мелководье, охотясь на рыбу. Его плотно сцепляющиеся зубы напоминают крокодильи — идеальный инструмент для ловли скользкой добычи.

Самая яркая особенность – гребень на черепе в форме сабли. Палеохудожники изобразили его покрытым ярким кератиновым чехлом, возможно, с контрастной окраской — подобно клюву тукану или гребню какаду. Ученые пока не знают точного назначения этой структуры, но предполагают, что она служила визуальной коммуникации: привлечение партнера, демонстрации статуса или запугивание соперников.

Во время экспедиции один из участников создал 3D модели костей прямо посреди пустыни, используя солнечные панели для питания ноутбука. В это время команда окончательно осознала масштаб открытия: перед ними был не просто еще один спинозавр, а совершенно новый вид с уникальным гребнем и нетипичной для семьи средой обитания.

Находка подтверждает, что спинозавры были гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Они не ограничивались прибрежными зонами, а осваивали внутренние лесистые и речные ландшафты Африки. Spinosaurus mirabilis становится важным доказательством адаптивности этих динозавров и в то же время задает новые вопросы: как именно гребень влиял на их поведение, социальную структуру и эволюцию?

