Ученые обнаружили вблизи Сингапура затонувший корабль 16 века (фото)

На дне моря неподалеку от современного Сингапура археологи обнаружили хорошо сохранившееся торговое судно XIV века, которое получило название "затонувший корабль Темасек". Это самый древний известный затонувший корабль в регионе, относящийся к периоду расцвета поселения Темасек — предшественника современного Сингапура.
Об открытии пишет Discover Magazine. В ходе подводных исследований специалисты подняли около 3,5 тонн керамических обломков, среди которых попадались и целые изделия. Наиболее впечатляющей частью груза стало огромное количество сине-белого фарфора династии Юань – более 2350 фрагментов общим весом около 136 кг. Анализ сохраненных донышек чаш показал, что на борту было по меньшей мере 300 таких сосудов.
Груз не ограничивался только сине-белым фарфором. Почти половину составляла селадон Лонгцюань — знаменитая зеленая глазированная керамика, являвшаяся популярным экспортным товаром в период Юань. Кроме того, на борту нашли белый фарфор из Дехуа, зеленые глазированные миски, вероятно из Фуцзяня, и большие хранительные кувшины из Цизао. Такое разнообразие свидетельствует о том, что груз собирался не в одной мастерской, а в ведущих гончарных центрах южного Китая.
Точную датировку корабля удалось установить именно благодаря сине-белому фарфору. Этот тип посуды появился только в конце 1320-х годов, а перерывы в работе гончарных печей в 1350-х годах позволили сузить период затопления до 1340-1352 годов. Никаких остатков деревянного корпуса не сохранилось — из-за мелководья и активного действия волн и морских организмов древесина быстро разложилась.
Исключительно китайский характер груза указывает на то, что судно было китайской джонкой — крупным деревянным кораблем, типичным для региональной торговли того времени. Вероятно, груз погрузили в большом порту типа Цюаньчжоу, а конечным пунктом назначения был Темасек.
Интересно, что в грузе практически отсутствуют крупные сине-белые тарелки, обычно экспортируемые на рынки Индийского океана. Это подтверждает, что корабль не направлялся дальше на запад, а предназначался именно для торговли в Юго-Восточной Азии.
Находка уникальна еще и тем, что представляет собой единственное торговое путешествие, зафиксированное во времени. Вся керамика производится и загружена в короткий период, поэтому она становится важным хронологическим ориентиром для идентификации фарфора и селадона династии Юань, найденных в других местах без четкого контекста.
Сочетание изысканно декорированного фарфора и простых крупных кувшинов отражает реальный ассортимент товаров, проходивших через Темасек: часть предназначалась для состоятельных покупателей, часть для повседневного потребления.
Это открытие дает физическое доказательство центральной роли Темасеку в морских торговых сетях XIV века. Затонувший корабль сохранил четкую картину путей, производственных центров и коммерческих связей, формировавших экономику Юго-Восточной Азии в эпоху династии Юань. Он стал одним из важнейших археологических доказательств активной торговли между Китаем и регионом вплоть до появления современного Сингапура.
