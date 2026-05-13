В Польше нашли клад бронзовых браслетов в возрасте 2500 лет (фото)

Вблизи села Бунятиче в Польше археологи обнаружили уникальное сокровище времен бронзового века — 18 бронзовых украшений общим весом около 3,6 килограмма. Среди находок преобладают браслеты и ножные украшения, которые, несмотря на свой возраст, сохранились в удивительно хорошем состоянии.

Об этом написал Heritage Daily.Первым клад заметил лицензированный поисковик, который проводил работы официально — с разрешением органов охраны культурного наследия и владельца участка. После этого к месту находки прибыли археологи, которые провели исследование территории и осторожно изъяли артефакты.

По словам специалистов, украшения лежали вместе в небольшой яме на глубине около 30 сантиметров. После очищения и первичной консервации стало ясно, что многие изделия имеют прекрасную сохранность и в будущем могут стать музейными экспонатами.

Часть браслетов имеет гладкую поверхность, а остальные украшены сложными гравированными орнаментами. Археологи обнаружили на них диагональные насечки, ромбовидные мотивы, канавки и узоры, похожие на еловые ветви. Некоторые украшения, вероятно, входили в комплекты, а отдельные изделия имеют тщательно оформленные концы и сложную форму, что свидетельствует о высоком уровне мастерства древних металлургов.

Особое внимание исследователей привлек один из крупных браслетов, поверхность которого почти полностью покрыта густым геометрическим орнаментом. Другие украшения имеют более сдержанный декор из узких резных полос и повторяющихся узоров.

По мнению экспертов, клад относится к лужицкой культуре — древнему обществу, известному своими укрепленными поселениями, кремационными захоронениями и развитым бронзоливарным ремеслом на территории современной Польши и соседних стран.

Артефакты датируют периодом Гальштата D — около 550–400 лет до нашей эры. К исследованию присоединились археологи из Замостья и специалист из Кракова Войцех Блаер. Ученые отмечают, что большие комплексы бронзовых украшений в Замостском уезде встречаются крайне редко — раньше здесь находили преимущественно единичные вещи или обломки.

Лужицкая культура играла важную роль в торговых связях Центральной Европы поздних бронзовых суток. Бронзовые изделия активно перемещались между общинами, формируя широкую сеть обмена.

Подобные сокровища раньше находили в Великой Польше, Поморье и Нижней Силезии, однако для восточной части страны столь масштабная находка является настоящей редкостью.

В ближайшее время артефакты передадут музею в Замостье, где они пройдут профессиональную консервацию и детальный научный анализ. Исследователи убеждены, что эта находка поможет лучше понять ремесла, торговые связи и традиции народов бронзового века.

