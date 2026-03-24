В озере Мичиган нашли пропавший 150 лет назад корабль-призрак (фото)

Деревянный трехмачтовый корабль "FJ King", считавшийся затонувшим и потерянный более 50 лет, наконец-то удалось найти. Длительные поиски этого судна завершились успехом благодаря работе исследователей. Специалисты Ассоциации подводной археологии штата Висконсин обнаружили корабль на дне озера Мичиган.

Судно затонуло еще в 1886 году, и его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Примечательно, что для нахождения понадобилось всего около двух часов поисковой работы. Установить точное место помогли не данные капитана, а архивные записи смотрителя маяка. Об этом пишет Popular Mechanic.

"FJ King" – это деревянная трехмачтовая шхуна длиной около 43 метров, построенная в 1867 году в штате Огайо. Судно использовали для перевозки грузов по Большим озерам. Оно затонуло у побережья Висконсина вечером 15 сентября 1886 во время сильного шторма, когда перевозило железную руду. Несмотря на многочисленные попытки разных исследователей найти его на протяжении десятилетий, успеха удалось добиться только благодаря усилиям команды энтузиастов.

Поиски осуществлялись с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, которые позволили обнаружить корабль на глубине примерно 45 метров. Благодаря этим технологиям исследователи впервые за почти 140 лет смогли осмотреть затонувший корабль. Оказалось, что оно хорошо сохранилось, хотя раньше предполагалось, что корпус должен был разрушиться под тяжестью груза.

Свою роль в успешных поисках сыграли исторические документы. Если бы исследователи ориентировались только на координаты, указанные капитаном судна, результат мог быть другим. Вместо этого ключевую подсказку предоставили записи смотрителя маяка, который наблюдал за событиями во время катастрофы.

Читайте также: В Польше нашли остатки средневекового поселения: чем интересно (фото)

В тот роковой день корабль попал в мощный шторм с волнами до трех метров. Корпус получил серьезные повреждения, и капитан приказал экипажу из восьми человек покинуть судно. Моряков спас другой корабль, проходивший неподалеку, а сам "FJ King" затонул примерно через 28 минут после эвакуации.

Сначала капитан сообщил об аварии и предоставил координаты места происшествия, однако впоследствии смотритель маяка отметил, что видел мачты корабля, еще некоторое время выступавшие над водой. Конкретно эти наблюдения стали решающими при повторном анализе архивов. Исследователи предположили, что координаты капитана могли быть неточные из-за сложных условий и темноты, тогда как данные очевидца оказались более точными.

В результате поисковая группа сосредоточилась на зоне в пределах нескольких квадратных километров вокруг точки, указанной смотрителем маяка, и в конце концов наткнулась на затонувшее судно. Его фактическое месторасположение оказалось примерно на километр от первоначально указанной локации.

Напомним, в Германии нашли самый старый пистолет.

