В Мьянме обнаружили невероятную находку в возрасте 99 млн лет: как выглядит (фото)

В куске бирманского янтаря ученые обнаружили крошечного геккона, жившего около 99 миллионов лет назад. Уникальная находка позволила исследователям не только описать новый вид, но и с большой вероятностью определить, что это самец — случай, чрезвычайно редко встречающийся в палеонтологии.

Об этом сообщает Swiss Journal of Palaeontology. Новый вид получил название Carinasquama rusmithii. Его останки нашли в двух фрагментах янтаря в провинции Качин в Мьянме. По оценкам ученых, пресмыкающийся жил в середине мелового периода и имел длину тела всего 1,6–2,2 сантиметра — примерно столько же, сколько некоторые современные карликовые гекконы.

Особенность находки

Самой ценной деталью оказался небольшой выступ у основания хвоста. Исследователи под руководством профессора Хуана Дазы из Университета Сэма Хьюстона предполагают, что это гемипенальный бугор — внешний признак парных репродуктивных органов, характерных для самцов ящериц и змей.

Именно эта особенность позволила почти наверняка установить пол ископаемого животного. В большинстве случаев сделать это по окаменелости практически невозможно, ведь мягкие ткани не хранятся в течение миллионов лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Swiss Journal of Palaeontology.

Янтарь сохранил даже мельчайшие детали

Для анализа находки ученые использовали микрокомпьютерную томографию, позволившую создать трехмерную модель окаменелости. Сканирование показало, что внутренние ткани почти полностью исчезли, однако внешний вид животного сохранился удивительно хорошо.

Исследователям удалось рассмотреть текстуру кожи, отпечатки чешуи, форму клоаки и другие анатомические особенности. Также выяснилось, что древний геккон обладал рядом черт, характерных для современных представителей этой группы, в частности мелкие чешуйки на голове, сросшиеся веки и схожее строение тела.

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Почему эта находка важна

По словам авторов работы, Carinasquama rusmithii является одним из самых древних известных экземпляров ящериц, пол которого удалось определить с высокой вероятностью. Обычно в ископаемых останках это возможно только тогда, когда в организме сохранились яйца или эмбрионы, тогда как другие половые признаки практически никогда не переживают процесс окаменения.

Ученые отмечают, что гемипенальный бугор свидетельствует о существовании таких репродуктивных органов у гекконов еще в середине мелового периода, хотя их происхождение, вероятно, значительно древнее. Несмотря на ценность открытия, исследователи пока не могут точно определить место нового вида в эволюционном дереве гекконов. Пока его предварительно отнесли в группу Pan-Gekkota, которая объединяет современных гекконов и их ближайших ископаемых родственников.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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