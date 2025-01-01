В Китае изучили самый ранний город династии Шан

Китайские археологи обнаружили самый древний из известных городов, принадлежавший к эпохе династии Шан и имеющий возраст более 3000 лет. Город, расположенный в регионе Линнань, был важным пунктом Шелкового пути. Первый анализ свидетельствовал, что поселение Ниулучонг возникло между поздним неолитом и ранним периодом династии Шан. Последующие исследования подтвердили его принадлежность к позднему периоду правления этой династии.

На месте раскопок были найдены многочисленные артефакты, остатки древних построек и хорошо сохранившиеся стены. Как отметил археолог Хэ Аньи, некоторые стены достигают более метра в высоту. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Северная и западная стены города хорошо сохранились. Западная стена лучше всего сохранена, ее высота местами достигает 1,4 метра", - отметил Хэ Аньи.

Археологи нашли ямы для пепла, следы опорных столбов, фрагменты керамики, каменные орудия и, вероятно, сильно испорченный бронзовый меч, состояние которого пока не позволяет точно подтвердить находку.

Исследователи обратили внимание на уникальные рвы, отличающиеся от обычно встречавшихся в ранних поселениях. Это может свидетельствовать о технологическом прогрессе или новых архитектурных особенностях того времени.

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Раскопки продолжаются, и археологи надеются найти еще большее количество артефактов, которые прольют свет на жизнь в регионе и эпоху династии Шан (около 1600–1050 гг. до н. э.), второй старейшей династии в истории Китая.

Ранее у Кентербери археологи нашли хорошо сохранившийся элитный меч на англосаксонском кладбище. Эта редкая находка, сравнимая с мечами Дувру и Саттон-Гу, имеет руническое письмо на клинку и считается образцом высокого мастерства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил у своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

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